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https://sputniknews.com.tr/20221202/istanbulda-kasim-ayinin-zam-sampiyonu-belli-oldu-1064089285.html
İstanbul'da kasım ayının zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'da kasım ayının zam şampiyonu belli oldu
İTO verilerine göre, İstanbul'da kasım ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 28,22 ile domates oldu. Kasımda 242 ürünün 155'inde fiyat artışı görüldü. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T14:06+0300
2022-12-02T14:06+0300
ekonomi
istanbul ticaret odası (ito)
istanbul
gıda fiyatları
ekonomi
enflasyon
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kasımda İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 155’inin perakende fiyatı artarken, 19 ürünün fiyatı düştü, 68 ürünün fiyatı ise değişmedi.Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates yüzde 28,22 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 25 ile battaniye, erkek giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 20,09 ile süveter, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 18,29 ile diş macunu, erkek giyimi harcamaları alt grubunda yüzde 17,86 ile gömlek olarak kayıtlara geçti.Muz fiyatı düştüGeçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan muzun fiyatı yüzde 17,29 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 13,51 ile limon, konut harcamaları grubundan yüzde 9,73 ile fuel oil, gıda harcamaları grubundan yüzde 8,42 ile lahana, yüzde 8,27 ile pırasa ve aynı gruptan yüzde 7,86 ile sivri biber olarak belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20221130/aksener-sutun-litresinin-fiyati-1-yilda-yuzde-1174-artti-1063992323.html
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istanbul ticaret odası (ito), istanbul, gıda fiyatları, ekonomi, enflasyon
istanbul ticaret odası (ito), istanbul, gıda fiyatları, ekonomi, enflasyon

İstanbul'da kasım ayının zam şampiyonu belli oldu

14:06 02.12.2022
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© İHA
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İTO verilerine göre, İstanbul'da kasım ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 28,22 ile domates oldu. Kasımda 242 ürünün 155'inde fiyat artışı görüldü.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kasımda İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 155’inin perakende fiyatı artarken, 19 ürünün fiyatı düştü, 68 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates yüzde 28,22 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 25 ile battaniye, erkek giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 20,09 ile süveter, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 18,29 ile diş macunu, erkek giyimi harcamaları alt grubunda yüzde 17,86 ile gömlek olarak kayıtlara geçti.
İYİ Parti lideri Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
POLİTİKA
Akşener: 1 kilo domates 7.36 lirayken bir yılda, 19.90 liraya çıkmış, yani yüzde 170 artmış
30 Kasım, 10:53

Muz fiyatı düştü

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan muzun fiyatı yüzde 17,29 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 13,51 ile limon, konut harcamaları grubundan yüzde 9,73 ile fuel oil, gıda harcamaları grubundan yüzde 8,42 ile lahana, yüzde 8,27 ile pırasa ve aynı gruptan yüzde 7,86 ile sivri biber olarak belirlendi.
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