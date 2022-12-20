https://sputniknews.com.tr/20221220/donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetleri-federasyon-konseyine-ilk-senatorleri-atadi-1064796555.html

Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, Federasyon Konseyi'ne ilk senatörleri atadı

Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, Federasyon Konseyi'ne ilk senatörleri atadı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’ne ilk senatörleri atadı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T17:11+0300

2022-12-20T17:11+0300

2022-12-20T17:11+0300

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DHC bölge parlamentosu üyesi ve eski başbakanı Aleksandr Anançenko ve daha önce LHC Başkanlık Ofisi Başkanı görevini yürüten Olga Bas Federasyon Konseyi’ne senatör olarak atandı.Aleksandr Anançenko, 2018'in sonundan Haziran 2022’ye kadar DHC hükümetine başkanlık etti. Daha önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Vitaliy Hotsenko, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yeni başbakanı olduDHC’yi Federasyon Konseyi'nde temsil eden ikinci senatör, daha önce DHC Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Natalya Nikonorova oldu.Eski Kırım Cumhuriyeti Kalkınma Kurumu Başkanı ve Kırım Valisi Sergey Aksenov'un danışmanı Dmitry Vorona ise, Federasyon Konseyi’nde Zaporojye bölgesini temsil edecek.

https://sputniknews.com.tr/20221220/putin-rusya-gecmiste-pek-cok-defa-oldugu-gibi-bir-sinanma-ile-karsi-karsiya-1064788640.html

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