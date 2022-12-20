Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetleri-federasyon-konseyine-ilk-senatorleri-atadi-1064796555.html
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, Federasyon Konseyi'ne ilk senatörleri atadı
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, Federasyon Konseyi'ne ilk senatörleri atadı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’ne ilk senatörleri atadı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T17:11+0300
2022-12-20T17:11+0300
ukrayna krizi
rusya
federasyon konseyi
donetsk
lugansk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:87:2999:1773_1920x0_80_0_0_69cc8fb1eb7a8cdc21c248357d1875c5.jpg
DHC bölge parlamentosu üyesi ve eski başbakanı Aleksandr Anançenko ve daha önce LHC Başkanlık Ofisi Başkanı görevini yürüten Olga Bas Federasyon Konseyi’ne senatör olarak atandı.Aleksandr Anançenko, 2018'in sonundan Haziran 2022’ye kadar DHC hükümetine başkanlık etti. Daha önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Vitaliy Hotsenko, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yeni başbakanı olduDHC’yi Federasyon Konseyi'nde temsil eden ikinci senatör, daha önce DHC Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Natalya Nikonorova oldu.Eski Kırım Cumhuriyeti Kalkınma Kurumu Başkanı ve Kırım Valisi Sergey Aksenov'un danışmanı Dmitry Vorona ise, Federasyon Konseyi’nde Zaporojye bölgesini temsil edecek.
https://sputniknews.com.tr/20221220/putin-rusya-gecmiste-pek-cok-defa-oldugu-gibi-bir-sinanma-ile-karsi-karsiya-1064788640.html
rusya
donetsk
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f15ba5aa33a3f2c4d4e95cdcfd0ada1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, federasyon konseyi, donetsk, lugansk
rusya, federasyon konseyi, donetsk, lugansk

Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, Federasyon Konseyi'ne ilk senatörleri atadı

17:11 20.12.2022
© SputnikRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’ne ilk senatörleri atadı.
DHC bölge parlamentosu üyesi ve eski başbakanı Aleksandr Anançenko ve daha önce LHC Başkanlık Ofisi Başkanı görevini yürüten Olga Bas Federasyon Konseyi’ne senatör olarak atandı.
Aleksandr Anançenko, 2018'in sonundan Haziran 2022’ye kadar DHC hükümetine başkanlık etti. Daha önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Vitaliy Hotsenko, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yeni başbakanı oldu
DHC’yi Federasyon Konseyi'nde temsil eden ikinci senatör, daha önce DHC Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Natalya Nikonorova oldu.
Eski Kırım Cumhuriyeti Kalkınma Kurumu Başkanı ve Kırım Valisi Sergey Aksenov'un danışmanı Dmitry Vorona ise, Federasyon Konseyi’nde Zaporojye bölgesini temsil edecek.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
Ukrayna krizi
Putin: Rusya geçmişte pek çok defa olduğu gibi bir sınanma ile karşı karşıya
14:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала