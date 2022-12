https://sputniknews.com.tr/20221220/bakan-cavusoglu-isvec-ve-finlandiyadan-somut-adimlar-gormek-istiyoruz-1064808085.html

Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar görmek istiyoruz

Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar görmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin gayet açık olduğunu belirterek Bülent Keneş'in... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T22:25+0300

2022-12-20T22:25+0300

2022-12-20T22:30+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

isveç

finlandiya

mamadou tangara

nato

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064807699_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3bb7793a18dddeda7ffbb01e4df2778f.jpg

Bakan Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurt Dışındaki Gambiyalılar Bakanı Dr. Mamadou Tangara ile Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Basın toplantısı öncesi Çavuşoğlu ve mevkidaşı Tangara, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurt Dışındaki Gambiyalılar Bakanlığı arasında protokol alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.Türkiye ile Gambiya arasında her zaman yakın temaslar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini ifade etti.Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de resmi ziyaret kapsamında Gambiya'ya gittiğini ve bunun da Türkiye'den bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu anımsattı.Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Joof'un geçen ay Kuzey Kıbrıs'a çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğini söykeyen Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Joof'un Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere birçok yetkiliyle görüştüğünü dile getirdi.Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika kıtasına verdiği önemin herkes tarafından bilindiğini, Ankara'nın Afrika Birliği'nin stratejik ortaklarından biri olduğunu kaydetti.Ankara ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika ile ticaret hacminin geçen yıl 34.5 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'da 48 ülkeyle ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmasının olduğunu, 32 ülkeyle de yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması imzaladıklarını belirtti.Türk şirketlerinin Afrika'da 1796 projeyi hayata geçirdiğine işaret eden Çavuşoğlu, söz konusu projelerin toplam değerinin 82.6 milyar dolar olduğunu ifade etti.Çavuşoğlu, Türkiye ile Gambiya arasında özel ilişkiler bulunduğunu, bu ülkenin stratejik ortaklarından biri olduğunu kaydetti.Türk şirketlerinin Gambiya'da ulaştırma, inşaat, elektrik enerjisi alanı başta olmak üzere birçok projeyi üstlendiğini dile getiren Çavuşoğlu, Gambiya'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'nin düzenleneceği otelin inşaatının da bir Türk firmasınca üstlenildiğini aktardı.Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gambiya'daki kalkınma ve insani yardımlarını devam ettirdiğine işaret ederek "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Gambiya'da bölgesel ofisi bulunuyor. Afrika genelinde bu anlamda da saygı duyulan bir ülkeyiz. TİKA, Gambiya'da sağlık, eğitim, tarım gibi alanlarda önemli projeler gerçekleştirmeye devam ediyor" dedi.'FETÖ'yle mücadelemizde bize ilk desteği veren kardeş Gambiya oldu'Türkiye ile Gambiya arasında askeri konularda köklü ilişkiler olduğunu ve iki ülkenin terörle mücadelede iyi bir dayanışma sergilediğini söyleyen Çavuşoğlu, "FETÖ'yle mücadelemizde bize ilk desteği veren kardeş Gambiya oldu ve FETÖ okullarını ilk kapatan ülke oldu. O nedenle bir kere daha Gambiya'ya ve kardeşim Mamadou'ya çok çok teşekkür etmek istiyorum. Maarif Okulları tabii çok başarılı. Maarif Okulları ilk mezunlarını verdi ve başarılı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.Çavuşoğlu, Maarif Okullarının daha fazla mezun verdikçe Gambiya'da Türkiye Burslarına olan ilginin artacağını ve ihtiyaç olması halinde bu ülkeye ayrılan bursların sayısını artırabileceklerini kaydetti.Gambia'nın uluslararası alanda da etkin bir ülke olduğunu ve önemli konularda hassasiyeti bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu ülkenin 15. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Başkanlığını üsteleneceğini ve söz konusu zirveye ev sahipliği yapacağını, Türkiye'nin de bu konuda her türlü desteği verdiğini belirtti.Bakan Çavuşoğlu, Gambia'nın aynı zamanda Arakanlı Müslümanların uluslararası alanda haklarını savunması bakımından öncü ve lider bir ülke olduğunu ve İİT adına Rohingyaların durumunu Uluslararası Adalet Divanına taşıdığını, Türkiye'nin de bu konuda Gambiya'yı desteklediğini söyledi.'Bülent Keneş'in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme'Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gündeme geldiği günden bu yana söylenecek sözlerin söylendiğini, söylenenleri bir ahitnameye dönüştürdüklerini ve tarafların imzalanan muhtıra belgesinin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.Türkiye'nin söz konusu ülkelerden taleplerinin gayet açık olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, İsveç'te yeni hükümetin göreve gelmesinden sonra daha olumlu mesajlar geldiğini ve ziyaretlerin gerçekleştirildiğini söyledi.'Güzel sözler işitmek istemiyoruz'Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın somut adım atması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerin Türkiye'nin beklentilerini karşılaması gerektiğini, İsveç'in bir kişiyi iade ettiğini, o kişinin Türkiye'nin iadesini talep ettiği listede olmadığını ama Türkiye'nin bu adımı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20221130/disisleri-bakani-cavusoglu-isvec-ve-finlandiyadan-somut-adimlar-bekliyoruz-1064001897.html

türkiye

isveç

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mevlüt çavuşoğlu, isveç, finlandiya, mamadou tangara, nato, recep tayyip erdoğan