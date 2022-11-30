Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz

ABD başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Bu tür desteklerin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz. Onlara Türkiye'deki terör saldırılarını anlattım ve bunların ABD'nin desteğinden kaynaklandığını söyledim. Teröristleri mağdur gösteren açıklamalar istemediğimizi anlattım. Türkiye'ye yönelik girişimler görüyoruz. Terörle mücadele gerek Suriye'de gerek Irak'ta mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye buna muktedir bir devlettir.