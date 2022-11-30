https://sputniknews.com.tr/20221130/disisleri-bakani-cavusoglu-isvec-ve-finlandiyadan-somut-adimlar-bekliyoruz-1064001897.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz. Henüz somut adım... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T14:04+0300
2022-11-30T14:04+0300
2022-11-30T14:24+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanlığı
türkiye
isveç
finlandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063209254_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_277e2c915f4dd4dea1794719488c8fca.jpg
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bükreş’te NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
türkiye
isveç
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063209254_72:0:1128:792_1920x0_80_0_0_84bbc67e69c1772881a05c3a84edc0f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, türkiye, isveç, finlandiya
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, türkiye, isveç, finlandiya
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz
14:04 30.11.2022 (güncellendi: 14:24 30.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz. Henüz somut adım görmediğimizi söyledim" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bükreş’te NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz. Henüz somut adım görmediğimizi söyledim.
ABD başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Bu tür desteklerin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz. Onlara Türkiye'deki terör saldırılarını anlattım ve bunların ABD'nin desteğinden kaynaklandığını söyledim. Teröristleri mağdur gösteren açıklamalar istemediğimizi anlattım. Türkiye'ye yönelik girişimler görüyoruz. Terörle mücadele gerek Suriye'de gerek Irak'ta mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye buna muktedir bir devlettir.