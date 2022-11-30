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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz. Henüz somut adım... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T14:04+0300
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türkiye
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanlığı
türkiye
isveç
finlandiya
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bükreş’te NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, türkiye, isveç, finlandiya
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı, türkiye, isveç, finlandiya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz

14:04 30.11.2022 (güncellendi: 14:24 30.11.2022)
© AAMevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz. Henüz somut adım görmediğimizi söyledim" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bükreş’te NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz. Henüz somut adım görmediğimizi söyledim.
ABD başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Bu tür desteklerin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz. Onlara Türkiye'deki terör saldırılarını anlattım ve bunların ABD'nin desteğinden kaynaklandığını söyledim. Teröristleri mağdur gösteren açıklamalar istemediğimizi anlattım. Türkiye'ye yönelik girişimler görüyoruz. Terörle mücadele gerek Suriye'de gerek Irak'ta mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye buna muktedir bir devlettir.
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