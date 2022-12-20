Ahmet Hakan: İnsanlık, Macron faktörü yüzünden Fransa’nın kaybetmesine daha çok sevindi

“Kalecinin penaltı anındaki endişesi” diye eski bir kitap vardır. Bir ara bayağı popülerdi. Maçın penaltılar bölümünde işte bu kitap geldi aklıma. Daha birinci penaltıda zihnimde kitabın adını hemen değiştirdim: “Penaltı atanın penaltı anındaki endişesi.” Çünkü penaltı atanın endişesi, kalecinin endişesinden bin kat daha fazlaydı. Düşünsenize: Kalecinin golü yemesi doğal, kurtarması ise mucize. Oysa penaltıyı kaçıranın yatacak yeri yok.

Trump'ın bütün korkunçluğuna rağmen sempatik bir tarafı vardı. Merkel tartışmasız saygı uyandıran bir liderdi. Kaddafi’nin deli hallerine bile gülüyorduk. İtalya’nın faşisti Meloni’nin bile bayağı bir hayranı var. Hepsini geçtim. Kuzey Kore’nin Kim’i bile bazen dünyanın eğlencesi olabiliyor.

Peki ya Macron? Bir insan bu kadar mı sevimsizin önde gideni olur? Bir insana bu kadar mı hiçbir şey yakışmaz? Bir insan bu kadar mı her şeyiyle yapay kaçar? Dünyada antipatik olduğuna dair konsensüs sağlanmış tek isim Macron’dur. O kadar ki... İnsanlık, sadece Macron faktörü yüzünden Fransa’nın kaybetmesine daha çok sevindi.