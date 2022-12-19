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Arjantin, Dünya Kupası şampiyonluğunu kutluyor
Arjantin, Dünya Kupası şampiyonluğunu kutluyor
Arjantin'in Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olması ülkenin çeşitli yerlerinde coşkuyla kutlandı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T12:49+0300
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fotoğraf
arjantin
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Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda heyecanla maçı izleyen binlerce kişi, Milli Takımlarının dünya şampiyonu olmasının ardından benzerine az rastlanan bir sevinç yaşadı.
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fotoğraf, arjantin, dünya kupası, 2022 dünya kupası, katar, фото
fotoğraf, arjantin, dünya kupası, 2022 dünya kupası, katar, фото

Arjantin, Dünya Kupası şampiyonluğunu kutluyor

12:49 19.12.2022 (güncellendi: 12:52 19.12.2022)
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Arjantin'in Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olması ülkenin çeşitli yerlerinde coşkuyla kutlandı.
Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda heyecanla maçı izleyen binlerce kişi, Milli Takımlarının dünya şampiyonu olmasının ardından benzerine az rastlanan bir sevinç yaşadı.
© AFP 2022 / LUIS ROBAYO

Futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, Buenos Aires sokaklarında, en son 36 yıl önce ülkenin efsane futbolcusu Diego Armando Maradona ile elde ettikleri dünya şampiyonluğunu tekrar kazanmayı kutladı.

Futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, Buenos Aires sokaklarında, en son 36 yıl önce ülkenin efsane futbolcusu Diego Armando Maradona ile elde ettikleri dünya şampiyonluğunu tekrar kazanmayı kutladı. - Sputnik Türkiye
1/8
© AFP 2022 / LUIS ROBAYO

Futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, Buenos Aires sokaklarında, en son 36 yıl önce ülkenin efsane futbolcusu Diego Armando Maradona ile elde ettikleri dünya şampiyonluğunu tekrar kazanmayı kutladı.

© AFP 2022 / LUIS ROBAYO

Dünya Kupası sevincini yaşayan Adalberto, bu mutluluğu "eşsiz", şampiyonayı da "tarihi" şeklinde niteleyerek, "Tıpkı 1978 ve 1986 gibi ama bu Dünya Kupası en iyisi. Milli Takım bu başarıyı hak etti, kimse bizi yenemedi. 5-6 milyon kişi şehir merkezine gidiyor." dedi.

Dünya Kupası sevincini yaşayan Adalberto, bu mutluluğu &quot;eşsiz&quot;, şampiyonayı da &quot;tarihi&quot; şeklinde niteleyerek, &quot;Tıpkı 1978 ve 1986 gibi ama bu Dünya Kupası en iyisi. Milli Takım bu başarıyı hak etti, kimse bizi yenemedi. 5-6 milyon kişi şehir merkezine gidiyor.&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / LUIS ROBAYO

Dünya Kupası sevincini yaşayan Adalberto, bu mutluluğu "eşsiz", şampiyonayı da "tarihi" şeklinde niteleyerek, "Tıpkı 1978 ve 1986 gibi ama bu Dünya Kupası en iyisi. Milli Takım bu başarıyı hak etti, kimse bizi yenemedi. 5-6 milyon kişi şehir merkezine gidiyor." dedi.

© AFP 2022 / TOMAS CUESTA

Hislerini "inanılmaz" diyerek aktaran Fernando, "Messi için çok mutluyum. Biz doğuştan futbol meraklısıyız. Kendimden bile daha çok Messi için mutluyum, benzersiz bir durum. İlk 90 dakikada kazanmamız gerekiyordu, Fransa'dan çok daha iyi oynadık, bu kadar acı çekmeyi hak etmiyorduk ama biz bunun için doğmuşuz." ifadelerini kullandı.

Hislerini &quot;inanılmaz&quot; diyerek aktaran Fernando, &quot;Messi için çok mutluyum. Biz doğuştan futbol meraklısıyız. Kendimden bile daha çok Messi için mutluyum, benzersiz bir durum. İlk 90 dakikada kazanmamız gerekiyordu, Fransa&#x27;dan çok daha iyi oynadık, bu kadar acı çekmeyi hak etmiyorduk ama biz bunun için doğmuşuz.&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
3/8
© AFP 2022 / TOMAS CUESTA

Hislerini "inanılmaz" diyerek aktaran Fernando, "Messi için çok mutluyum. Biz doğuştan futbol meraklısıyız. Kendimden bile daha çok Messi için mutluyum, benzersiz bir durum. İlk 90 dakikada kazanmamız gerekiyordu, Fransa'dan çok daha iyi oynadık, bu kadar acı çekmeyi hak etmiyorduk ama biz bunun için doğmuşuz." ifadelerini kullandı.

© AFP 2022 / EMILIANO LASALVIA

Maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Mario, "Çok mutluyum, şimdi biraz daha sakinim ama içim içime sığmıyor. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse 'Messi' derdim. Arjantin Milli Takımı, 90'larda hak etmişti Dünya Kupası kazanmayı ama biz acı çekmeye alışkınız." diye konuştu.

Maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Mario, &quot;Çok mutluyum, şimdi biraz daha sakinim ama içim içime sığmıyor. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse &#x27;Messi&#x27; derdim. Arjantin Milli Takımı, 90&#x27;larda hak etmişti Dünya Kupası kazanmayı ama biz acı çekmeye alışkınız.&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / EMILIANO LASALVIA

Maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Mario, "Çok mutluyum, şimdi biraz daha sakinim ama içim içime sığmıyor. Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse 'Messi' derdim. Arjantin Milli Takımı, 90'larda hak etmişti Dünya Kupası kazanmayı ama biz acı çekmeye alışkınız." diye konuştu.

© AFP 2022 / LUIS ROBAYO

Final maçını izleyenler arasında bulunan Almanyalı İngrid, "Çok müthişti, parkta tüm maçı izledik. Maçın başlamasından 2 saat önce geldik, bu coşku şahaneydi. Gezi amacıyla geldik ama elbette final maçını burada izleme fırsatını kullanmak istedik." dedi.

Final maçını izleyenler arasında bulunan Almanyalı İngrid, &quot;Çok müthişti, parkta tüm maçı izledik. Maçın başlamasından 2 saat önce geldik, bu coşku şahaneydi. Gezi amacıyla geldik ama elbette final maçını burada izleme fırsatını kullanmak istedik.&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / LUIS ROBAYO

Final maçını izleyenler arasında bulunan Almanyalı İngrid, "Çok müthişti, parkta tüm maçı izledik. Maçın başlamasından 2 saat önce geldik, bu coşku şahaneydi. Gezi amacıyla geldik ama elbette final maçını burada izleme fırsatını kullanmak istedik." dedi.

© AFP 2022 / TOMAS CUESTA

Dünya Kupası'nı tedirgin bir şekilde takip ettiğini söyleyen Fernando da "Çok mutluyum. Messi, Dünya Kupası kazanmadan futbolu bırakamazdı, o bunu hak ediyordu, tüm dünya onun kazanmasını istedi." yorumunu yaptı.

Dünya Kupası&#x27;nı tedirgin bir şekilde takip ettiğini söyleyen Fernando da &quot;Çok mutluyum. Messi, Dünya Kupası kazanmadan futbolu bırakamazdı, o bunu hak ediyordu, tüm dünya onun kazanmasını istedi.&quot; yorumunu yaptı. - Sputnik Türkiye
6/8
© AFP 2022 / TOMAS CUESTA

Dünya Kupası'nı tedirgin bir şekilde takip ettiğini söyleyen Fernando da "Çok mutluyum. Messi, Dünya Kupası kazanmadan futbolu bırakamazdı, o bunu hak ediyordu, tüm dünya onun kazanmasını istedi." yorumunu yaptı.

© AFP 2022 / TOMAS CUESTA

Buenos Aires sokaklarını dolduran Arjantinlilerin Dünya Kupası kutlamalarının geç saatlere kadar sürdü.

Buenos Aires sokaklarını dolduran Arjantinlilerin Dünya Kupası kutlamalarının geç saatlere kadar sürdü. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / TOMAS CUESTA

Buenos Aires sokaklarını dolduran Arjantinlilerin Dünya Kupası kutlamalarının geç saatlere kadar sürdü.

© AFP 2022 / TOMAS CUESTA

Sokaklar Arjantin bayrakları ve havai fişek gösterileriyle doldu taştı.

Sokaklar Arjantin bayrakları ve havai fişek gösterileriyle doldu taştı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / TOMAS CUESTA

Sokaklar Arjantin bayrakları ve havai fişek gösterileriyle doldu taştı.

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