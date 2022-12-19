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https://sputniknews.com.tr/20221219/yunanistanda-roman-genci-basindan-vurarak-olumune-yol-acan-polis-serbest-birakildi-1064760269.html
Yunanistan'da Roman genci başından vurarak ölümüne yol açan polis serbest bırakıldı
Yunanistan'da Roman genci başından vurarak ölümüne yol açan polis serbest bırakıldı
Yunanistan'da mahkeme, 5 Aralık 2022'de 16 yaşındaki Roman genci başından vurarak ölümüne yol açan polis memurunun serbest bırakılmasına karar verdi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
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Yunanistan'da mahkeme, 5 Aralık 2022'de 16 yaşındaki Roman genci başından vurarak ölümüne yol açan polis memurunun serbest bırakılmasına karar verdi.Yunan medyasında yer alan haberlerde, yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verilen polis memurunun sürücüye değil, hareket halindeki araca nişan aldığı şeklinde savunma yaptığı belirtildi.Selanik'te 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.Başından yaralanan sürücü bir süre yoğun bakımda tedavi edilmesine rağmen 13 Aralık Salı günü yaşamını yitirmişti.Yunan Polis Teşkilatı'ndan (ELAS) yapılan açıklamada, polisin genci satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.Açıklamada, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan genci, polisin iki el ateş açarak durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221213/yunanistanda-polis-kovamalacasinda-vurulan-roman-genc-oldu-1064520658.html
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yunanistan, polis, roman, serbest
yunanistan, polis, roman, serbest

Yunanistan'da Roman genci başından vurarak ölümüne yol açan polis serbest bırakıldı

16:03 19.12.2022
© AFP 2022 / SAKIS MITROLIDISYunanistan'da mahkeme, 5 Aralık 2022'de 16 yaşındaki Roman genci başından vurarak ölümüne yol açan polis memurunun serbest bırakılmasına karar verdi.
Yunanistan'da mahkeme, 5 Aralık 2022'de 16 yaşındaki Roman genci başından vurarak ölümüne yol açan polis memurunun serbest bırakılmasına karar verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / SAKIS MITROLIDIS
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Yunanistan'da mahkeme, 5 Aralık 2022'de 16 yaşındaki Roman genci başından vurarak ölümüne yol açan polis memurunun serbest bırakılmasına karar verdi.
Yunanistan'da mahkeme, 5 Aralık 2022'de 16 yaşındaki Roman genci başından vurarak ölümüne yol açan polis memurunun serbest bırakılmasına karar verdi.
Yunan medyasında yer alan haberlerde, yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verilen polis memurunun sürücüye değil, hareket halindeki araca nişan aldığı şeklinde savunma yaptığı belirtildi.
Selanik'te 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.
Başından yaralanan sürücü bir süre yoğun bakımda tedavi edilmesine rağmen 13 Aralık Salı günü yaşamını yitirmişti.
Yunan Polis Teşkilatı'ndan (ELAS) yapılan açıklamada, polisin genci satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.
Açıklamada, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan genci, polisin iki el ateş açarak durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.
Yunanistan'da Roman asıllı bir genç, benzin istasyonunda hesabı ödemeden kaçtığı iddia edilerek polis tarafından kovalandı. Kovalamaca sırasında başından vurulan genç, hastanede hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
DÜNYA
Yunanistan'da polis kovalamacasında vurulan Roman genç öldü
13 Aralık, 13:05
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