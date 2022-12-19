https://sputniknews.com.tr/20221219/yunanistanda-roman-genci-basindan-vurarak-olumune-yol-acan-polis-serbest-birakildi-1064760269.html

Yunanistan'da Roman genci başından vurarak ölümüne yol açan polis serbest bırakıldı

Yunanistan'da Roman genci başından vurarak ölümüne yol açan polis serbest bırakıldı

Yunanistan'da mahkeme, 5 Aralık 2022'de 16 yaşındaki Roman genci başından vurarak ölümüne yol açan polis memurunun serbest bırakılmasına karar verdi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

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Yunanistan'da mahkeme, 5 Aralık 2022'de 16 yaşındaki Roman genci başından vurarak ölümüne yol açan polis memurunun serbest bırakılmasına karar verdi.Yunan medyasında yer alan haberlerde, yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verilen polis memurunun sürücüye değil, hareket halindeki araca nişan aldığı şeklinde savunma yaptığı belirtildi.Selanik'te 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.Başından yaralanan sürücü bir süre yoğun bakımda tedavi edilmesine rağmen 13 Aralık Salı günü yaşamını yitirmişti.Yunan Polis Teşkilatı'ndan (ELAS) yapılan açıklamada, polisin genci satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.Açıklamada, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan genci, polisin iki el ateş açarak durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221213/yunanistanda-polis-kovamalacasinda-vurulan-roman-genc-oldu-1064520658.html

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