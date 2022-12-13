https://sputniknews.com.tr/20221213/yunanistanda-polis-kovamalacasinda-vurulan-roman-genc-oldu-1064520658.html

Yunanistan'da polis kovalamacasında vurulan Roman genç öldü

Yunanistan'da polis kovalamacasında vurulan Roman genç öldü

Yunanistan'da Roman asıllı bir genç, benzin istasyonunda hesabı ödemeden kaçtığı iddia edilerek polis tarafından kovalandı. Kovalamaca sırasında başından... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T13:05+0300

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Yunanistan'da 16 yaşındaki Roman asıllı bir genç, 5 Aralık gününün erken saatlerinde benzin istasyonunda alışveriş yaptıktan sonra 20 euro'luk tutarı ödemeden kaçtığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından kovalandı.AP'de yer alan habere göre genç, arabasını doldurduktan sonra motorsikletli bir polis memuruyla yaşadıığı kovalamacanın sonunda başından vuruldu. Polis, gencin kamyoneti ile kovalamacaya karışan polis motosikletlerine çarpmaya çalıştığını söyledi ve memur, geçen haftaki ilk duruşmasında meslektaşlarının hayatından endişe duyduğu içinateş ettiğini söyledi.16 yaşındaki genç, vurulduktan sonra Selanik kentinde bir haftadan uzun süre hastanede tedavi gördü ve bugün hayatını kaybetti.Gencin ailesinin sükunet çağrılarına rağmen Selanik, Atina ve Yunanistan'ın diğer bölgelerinde Romanlar şiddetli protesto gösterileri düzenledi.Gencin yaşadığı Roman topluluğundan Antonis Tasios, "Buradaki herkes ağlıyor. Bir çocuğun bu şekilde hayata veda etmesi haksızlık. Büyük acı içindeyiz" dedi.Olaya karışan 34 yaşındaki polis memuru ise açığa alındı ve yargılama aşamasında ev hapsinde olacak.

https://sputniknews.com.tr/20221206/yunanistanda-polis-tarafindan-vurulan-16-yasindaki-genc-icin-gosteriler-duzenlendi-1064230464.html

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