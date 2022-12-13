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https://sputniknews.com.tr/20221213/yunanistanda-polis-kovamalacasinda-vurulan-roman-genc-oldu-1064520658.html
Yunanistan'da polis kovalamacasında vurulan Roman genç öldü
Yunanistan'da polis kovalamacasında vurulan Roman genç öldü
Yunanistan'da Roman asıllı bir genç, benzin istasyonunda hesabı ödemeden kaçtığı iddia edilerek polis tarafından kovalandı. Kovalamaca sırasında başından... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T13:05+0300
2022-12-13T13:13+0300
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atina
selanik
yunanistan
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roman
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Yunanistan'da 16 yaşındaki Roman asıllı bir genç, 5 Aralık gününün erken saatlerinde benzin istasyonunda alışveriş yaptıktan sonra 20 euro'luk tutarı ödemeden kaçtığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından kovalandı.AP'de yer alan habere göre genç, arabasını doldurduktan sonra motorsikletli bir polis memuruyla yaşadıığı kovalamacanın sonunda başından vuruldu. Polis, gencin kamyoneti ile kovalamacaya karışan polis motosikletlerine çarpmaya çalıştığını söyledi ve memur, geçen haftaki ilk duruşmasında meslektaşlarının hayatından endişe duyduğu içinateş ettiğini söyledi.16 yaşındaki genç, vurulduktan sonra Selanik kentinde bir haftadan uzun süre hastanede tedavi gördü ve bugün hayatını kaybetti.Gencin ailesinin sükunet çağrılarına rağmen Selanik, Atina ve Yunanistan'ın diğer bölgelerinde Romanlar şiddetli protesto gösterileri düzenledi.Gencin yaşadığı Roman topluluğundan Antonis Tasios, "Buradaki herkes ağlıyor. Bir çocuğun bu şekilde hayata veda etmesi haksızlık. Büyük acı içindeyiz" dedi.Olaya karışan 34 yaşındaki polis memuru ise açığa alındı ve yargılama aşamasında ev hapsinde olacak.
https://sputniknews.com.tr/20221206/yunanistanda-polis-tarafindan-vurulan-16-yasindaki-genc-icin-gosteriler-duzenlendi-1064230464.html
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atina, selanik, yunanistan, protesto, roman
atina, selanik, yunanistan, protesto, roman

Yunanistan'da polis kovalamacasında vurulan Roman genç öldü

13:05 13.12.2022 (güncellendi: 13:13 13.12.2022)
© AP PhotoYunanistan'da Roman asıllı bir genç, benzin istasyonunda hesabı ödemeden kaçtığı iddia edilerek polis tarafından kovalandı. Kovalamaca sırasında başından vurulan genç, hastanede hayatını kaybetti.
Yunanistan'da Roman asıllı bir genç, benzin istasyonunda hesabı ödemeden kaçtığı iddia edilerek polis tarafından kovalandı. Kovalamaca sırasında başından vurulan genç, hastanede hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AP Photo
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Yunanistan'da Roman asıllı bir genç, benzin istasyonunda hesabı ödemeden kaçtığı iddia edilerek polis tarafından kovalandı. Kovalamaca sırasında başından vurulan genç, hastanede hayatını kaybetti.
Yunanistan'da 16 yaşındaki Roman asıllı bir genç, 5 Aralık gününün erken saatlerinde benzin istasyonunda alışveriş yaptıktan sonra 20 euro'luk tutarı ödemeden kaçtığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından kovalandı.
AP'de yer alan habere göre genç, arabasını doldurduktan sonra motorsikletli bir polis memuruyla yaşadıığı kovalamacanın sonunda başından vuruldu. Polis, gencin kamyoneti ile kovalamacaya karışan polis motosikletlerine çarpmaya çalıştığını söyledi ve memur, geçen haftaki ilk duruşmasında meslektaşlarının hayatından endişe duyduğu içinateş ettiğini söyledi.
16 yaşındaki genç, vurulduktan sonra Selanik kentinde bir haftadan uzun süre hastanede tedavi gördü ve bugün hayatını kaybetti.
Gencin ailesinin sükunet çağrılarına rağmen Selanik, Atina ve Yunanistan'ın diğer bölgelerinde Romanlar şiddetli protesto gösterileri düzenledi.
Gencin yaşadığı Roman topluluğundan Antonis Tasios, "Buradaki herkes ağlıyor. Bir çocuğun bu şekilde hayata veda etmesi haksızlık. Büyük acı içindeyiz" dedi.
Olaya karışan 34 yaşındaki polis memuru ise açığa alındı ve yargılama aşamasında ev hapsinde olacak.
Yunanistan'da dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücünün polisin ateş açması sonucu ağır yaralanması birçok noktada protesto edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
DÜNYA
Yunanistan'da polis tarafından vurulan 16 yaşındaki genç için gösteriler düzenlendi
6 Aralık, 06:51
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