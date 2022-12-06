Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221206/yunanistanda-polis-tarafindan-vurulan-16-yasindaki-genc-icin-gosteriler-duzenlendi-1064230464.html
Yunanistan'da polis tarafından vurulan 16 yaşındaki genç için gösteriler düzenlendi
Yunanistan'da polis tarafından vurulan 16 yaşındaki genç için gösteriler düzenlendi
Yunanistan'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücünün polisin ateş açması sonucu ağır yaralanması birçok noktada protesto edildi. 06.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-06T06:51+0300
2022-12-06T06:55+0300
dünya
yunanistan
protesto
polis şiddeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1064230608_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40f49fa6a2a40e9821548af392ca86e9.jpg
Eylemciler, başkent Atina'da Vatandaşı Koruma Bakanlığı binası önünde, Sintagma Meydanı'nda ve Eksarhia semtinde bir araya gelirken, Selanik'te de şehir merkezinde ve ağır yaralı gencin yattığı hastane önünde eylemler yapıldı.Eksarhia'da eylemciler, polise molotofkokteyli ve taş fırlatırken, polis biber gazıyla karşılık verdi.Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Selanik merkezindeki protestoda çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.Dün sabah erken saatlerde Yunanistan'ın Selanik kentinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.Başından yaralanan 16 yaşındaki genç yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.Gencin, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli bir şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı vurgulanan açıklamada, polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı savunulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20210310/atinayi-polis-siddetine-karsi-protestolar-sardi-1044000535.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/06/1064230608_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a4b0bd9a3820728d3f22c6e8a03ea5b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, protesto, polis şiddeti
yunanistan, protesto, polis şiddeti

Yunanistan'da polis tarafından vurulan 16 yaşındaki genç için gösteriler düzenlendi

06:51 06.12.2022 (güncellendi: 06:55 06.12.2022)
© AP Photo / Dimitris TosidisYunanistan'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücünün polisin ateş açması sonucu ağır yaralanması birçok noktada protesto edildi.
Yunanistan'da dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücünün polisin ateş açması sonucu ağır yaralanması birçok noktada protesto edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Dimitris Tosidis
Abone olTelegram
Yunanistan'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücünün polisin ateş açması sonucu ağır yaralanması birçok noktada protesto edildi.
Eylemciler, başkent Atina'da Vatandaşı Koruma Bakanlığı binası önünde, Sintagma Meydanı'nda ve Eksarhia semtinde bir araya gelirken, Selanik'te de şehir merkezinde ve ağır yaralı gencin yattığı hastane önünde eylemler yapıldı.
Eksarhia'da eylemciler, polise molotofkokteyli ve taş fırlatırken, polis biber gazıyla karşılık verdi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Selanik merkezindeki protestoda çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.
Dün sabah erken saatlerde Yunanistan'ın Selanik kentinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.
Başından yaralanan 16 yaşındaki genç yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.
Gencin, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli bir şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı vurgulanan açıklamada, polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı savunulmuştu.
Atina'da protesto gösterileri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2021
MULTİMEDYA
Atina'yı polis şiddetine karşı protestolar sardı
10 Mart 2021, 19:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала