https://sputniknews.com.tr/20221219/taksiciden-cifte-standart-genc-kizi-almadi-yabanci-uyruklu-iki-kisiyi-bindirdi-1064756027.html
Taksiciden çifte standart: Genç kızı almadı, yabancı uyruklu iki kişiyi bindirdi
Taksiciden çifte standart: Genç kızı almadı, yabancı uyruklu iki kişiyi bindirdi
Bağcılar'da müşteri seçen taksici kameralara yansıdı. Araca binmek isteyen genç kızı kabul etmeyen taksi şoförü, kısa bir süre sonra yabancı uyruklu iki kişiyi... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T14:53+0300
2022-12-19T14:53+0300
2022-12-19T14:53+0300
yaşam
istanbul
taksi
sarı taksi
taksici
yolcu
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Bağcılar'da müşteri kabul etmeyen taksi şoförü, kısa bir süre sonra yabancı uyruklu iki kişiyi aracına bindirdi.İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen taksi sürücüsü, araca binmek isteyen genç bir kıza izin vermedi.Kendisini taksiye alması için çabalayan genç kız, bir süre sonra pes ederken, o sırada aynı taksiye yabancı uyruklu iki kişi bindi.Müşteri seçen taksici şahıslar bindikten sonra yoluna devam ederken, görenleri hayrete düşüren o anlar trafikteki başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221211/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-gokce-bu-yil-11-bin-757-taksiye-yaptirim-uyguladi-1064430803.html
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istanbul, taksi, sarı taksi, taksici, yolcu
istanbul, taksi, sarı taksi, taksici, yolcu
Taksiciden çifte standart: Genç kızı almadı, yabancı uyruklu iki kişiyi bindirdi
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Bağcılar'da müşteri seçen taksici kameralara yansıdı. Araca binmek isteyen genç kızı kabul etmeyen taksi şoförü, kısa bir süre sonra yabancı uyruklu iki kişiyi aracına bindirdi.
Bağcılar'da müşteri kabul etmeyen taksi şoförü, kısa bir süre sonra yabancı uyruklu iki kişiyi aracına bindirdi.
İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen taksi sürücüsü, araca binmek isteyen genç bir kıza izin vermedi.
Kendisini taksiye alması için çabalayan genç kız, bir süre sonra pes ederken, o sırada aynı taksiye yabancı uyruklu iki kişi bindi.
Müşteri seçen taksici şahıslar bindikten sonra yoluna devam ederken, görenleri hayrete düşüren o anlar trafikteki başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.