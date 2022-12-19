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https://sputniknews.com.tr/20221219/taksiciden-cifte-standart-genc-kizi-almadi-yabanci-uyruklu-iki-kisiyi-bindirdi-1064756027.html
Taksiciden çifte standart: Genç kızı almadı, yabancı uyruklu iki kişiyi bindirdi
Taksiciden çifte standart: Genç kızı almadı, yabancı uyruklu iki kişiyi bindirdi
Bağcılar'da müşteri seçen taksici kameralara yansıdı. Araca binmek isteyen genç kızı kabul etmeyen taksi şoförü, kısa bir süre sonra yabancı uyruklu iki kişiyi... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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sarı taksi
taksici
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Bağcılar'da müşteri kabul etmeyen taksi şoförü, kısa bir süre sonra yabancı uyruklu iki kişiyi aracına bindirdi.İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen taksi sürücüsü, araca binmek isteyen genç bir kıza izin vermedi.Kendisini taksiye alması için çabalayan genç kız, bir süre sonra pes ederken, o sırada aynı taksiye yabancı uyruklu iki kişi bindi.Müşteri seçen taksici şahıslar bindikten sonra yoluna devam ederken, görenleri hayrete düşüren o anlar trafikteki başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221211/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-gokce-bu-yil-11-bin-757-taksiye-yaptirim-uyguladi-1064430803.html
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istanbul, taksi, sarı taksi, taksici, yolcu
istanbul, taksi, sarı taksi, taksici, yolcu

Taksiciden çifte standart: Genç kızı almadı, yabancı uyruklu iki kişiyi bindirdi

14:53 19.12.2022
© İHATaksiciden çifte standart
Taksiciden çifte standart - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© İHA
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Bağcılar'da müşteri seçen taksici kameralara yansıdı. Araca binmek isteyen genç kızı kabul etmeyen taksi şoförü, kısa bir süre sonra yabancı uyruklu iki kişiyi aracına bindirdi.
Bağcılar'da müşteri kabul etmeyen taksi şoförü, kısa bir süre sonra yabancı uyruklu iki kişiyi aracına bindirdi.
İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen taksi sürücüsü, araca binmek isteyen genç bir kıza izin vermedi.
Kendisini taksiye alması için çabalayan genç kız, bir süre sonra pes ederken, o sırada aynı taksiye yabancı uyruklu iki kişi bindi.
Müşteri seçen taksici şahıslar bindikten sonra yoluna devam ederken, görenleri hayrete düşüren o anlar trafikteki başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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