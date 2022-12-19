https://sputniknews.com.tr/20221219/taksiciden-cifte-standart-genc-kizi-almadi-yabanci-uyruklu-iki-kisiyi-bindirdi-1064756027.html

Taksiciden çifte standart: Genç kızı almadı, yabancı uyruklu iki kişiyi bindirdi

Taksiciden çifte standart: Genç kızı almadı, yabancı uyruklu iki kişiyi bindirdi

Bağcılar'da müşteri seçen taksici kameralara yansıdı. Araca binmek isteyen genç kızı kabul etmeyen taksi şoförü, kısa bir süre sonra yabancı uyruklu iki kişiyi... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T14:53+0300

2022-12-19T14:53+0300

2022-12-19T14:53+0300

yaşam

istanbul

taksi

sarı taksi

taksici

yolcu

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Bağcılar'da müşteri kabul etmeyen taksi şoförü, kısa bir süre sonra yabancı uyruklu iki kişiyi aracına bindirdi.İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen taksi sürücüsü, araca binmek isteyen genç bir kıza izin vermedi.Kendisini taksiye alması için çabalayan genç kız, bir süre sonra pes ederken, o sırada aynı taksiye yabancı uyruklu iki kişi bindi.Müşteri seçen taksici şahıslar bindikten sonra yoluna devam ederken, görenleri hayrete düşüren o anlar trafikteki başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221211/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-gokce-bu-yil-11-bin-757-taksiye-yaptirim-uyguladi-1064430803.html

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istanbul, taksi, sarı taksi, taksici, yolcu