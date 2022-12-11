https://sputniknews.com.tr/20221211/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-gokce-bu-yil-11-bin-757-taksiye-yaptirim-uyguladi-1064430803.html
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe: Bu yıl 11 bin 757 taksiye yaptırım uyguladı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe: Bu yıl 11 bin 757 taksiye yaptırım uyguladı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, gelen şikayetler ve yapılan tespitler sonucu 11 bin 757 taksiye toplamda 42 bin 560 yaptırım uygulandığını açıkladı. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T04:23+0300
2022-12-11T04:23+0300
2022-12-11T04:24+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
buğra gökçe
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul'da şikayetler üzerine taksicilere kesilen cezalardaki son durumu paylaştı.Gökçe, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl Taksi hizmetiyle ilgili çözüm merkezimize gelen bildirimler ve yapılan tespitler sonucunda, 11 bin 757 farklı araca 42 bin 560 yaptırım uygulandı" ifadelerine yer verdi.İstanbul hak ettiği güvenli, nitelikli, konforlu taksi hizmetine ulaşana kadar çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Gökçe, paylaşımın devamında şu bilgileri verdi:
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), buğra gökçe
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), buğra gökçe
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe: Bu yıl 11 bin 757 taksiye yaptırım uyguladı
04:23 11.12.2022 (güncellendi: 04:24 11.12.2022) Abone ol
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, gelen şikayetler ve yapılan tespitler sonucu 11 bin 757 taksiye toplamda 42 bin 560 yaptırım uygulandığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul'da şikayetler üzerine taksicilere kesilen cezalardaki son durumu paylaştı.
Gökçe, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl Taksi hizmetiyle ilgili çözüm merkezimize gelen bildirimler ve yapılan tespitler sonucunda, 11 bin 757 farklı araca 42 bin 560 yaptırım uygulandı" ifadelerine yer verdi.
İstanbul hak ettiği güvenli, nitelikli, konforlu taksi hizmetine ulaşana kadar çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Gökçe, paylaşımın devamında şu bilgileri verdi:
Ek olarak Emniyet güçleri ve saha ekiplerimiz tarafından 5-10 Aralık arası yapılan denetimler sonucunda usulsüzlük tespit edilen 312 taksi bağlanarak taksi hizmetinden süreli olarak men edilmiştir.