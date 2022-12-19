Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221219/polonyada-sarhos-rahip-kaza-yapti-3-yarali-1064763666.html
Polonya'da sarhoş rahip kaza yaptı: 3 yaralı
Polonya'da sarhoş rahip kaza yaptı: 3 yaralı
Polonya'da sarhoş rahip, karşı şeride geçerek ters yönden gelen araca çarptı. Kazada karşı araçta bulunan 3 kişi yaralanırken olay yerinden kaçmaya çalışan... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T17:29+0300
2022-12-19T17:29+0300
dünya
polonya
rahip
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064763510_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_95cd6fe0800d558364cd61e87e978081.jpg
Polonya'nın kuzeydoğusundaki Pisz kasabasına bağlı Drgaly köyü yakınlarında bir sürücü karşı şeride geçerek ters yönden gelen bir araçla çarpıştı.Polisten yapılan açıklamada, kazada sürücünün çarptığı araçta bulunan 6 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk ile şoförün yaralandığı belirtildi.Kazaya neden olan sürücünün olay yerinden kaçmaya çalıştığı ancak başka bir sürücü tarafından durdurulduğu ifade edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde sürücünün 3 promile yakın alkollü olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede sürücünün bir kilisede rahip olduğu ortaya çıktı.Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken ismi açıklanmayan 48 yaşındaki rahibin ehliyetine ve aracına el konuldu. Gözaltına alınan rahip savcılık tarafından 10 bin zloti (yaklaşık 2 bin 137 euro) kefalet ödeme, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.Kazanın ardından kilisenin bağlı olduğu Elk Psikoposluğu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu olayın kendileri için üzücü olduğu, alkollü araç kullanan her sürücünün kınanması gerektiği, bunu bir rahibin yapmış olmasının ise ayrı bir skandal olduğu belirtildi.Hastanede tedavileri tamamlanan yaralılar ise taburcu edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221130/rahipleri-uyusturucu-kullanan-budist-tapinaginda-ayin-yapacak-kimse-kalmadi-1063987966.html
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064763510_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_6b6c116eb78254bc77f6acab28596bee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, rahip, kaza
polonya, rahip, kaza

Polonya'da sarhoş rahip kaza yaptı: 3 yaralı

17:29 19.12.2022
© İHAPolonya'da sarhoş rahip, karşı şeride geçerek ters yönden gelen araca çarptı. Kazada karşı araçta bulunan 3 kişi yaralanırken olay yerinden kaçmaya çalışan rahibin ehliyetine el konulduğu belirtildi.
Polonya'da sarhoş rahip, karşı şeride geçerek ters yönden gelen araca çarptı. Kazada karşı araçta bulunan 3 kişi yaralanırken olay yerinden kaçmaya çalışan rahibin ehliyetine el konulduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© İHA
Abone olTelegram
Polonya'da sarhoş rahip, karşı şeride geçerek ters yönden gelen araca çarptı. Kazada karşı araçta bulunan 3 kişi yaralanırken olay yerinden kaçmaya çalışan rahibin ehliyetine el konulduğu belirtildi.
Polonya'nın kuzeydoğusundaki Pisz kasabasına bağlı Drgaly köyü yakınlarında bir sürücü karşı şeride geçerek ters yönden gelen bir araçla çarpıştı.
Polisten yapılan açıklamada, kazada sürücünün çarptığı araçta bulunan 6 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk ile şoförün yaralandığı belirtildi.
Kazaya neden olan sürücünün olay yerinden kaçmaya çalıştığı ancak başka bir sürücü tarafından durdurulduğu ifade edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde sürücünün 3 promile yakın alkollü olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede sürücünün bir kilisede rahip olduğu ortaya çıktı.
Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken ismi açıklanmayan 48 yaşındaki rahibin ehliyetine ve aracına el konuldu. Gözaltına alınan rahip savcılık tarafından 10 bin zloti (yaklaşık 2 bin 137 euro) kefalet ödeme, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
Kazanın ardından kilisenin bağlı olduğu Elk Psikoposluğu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu olayın kendileri için üzücü olduğu, alkollü araç kullanan her sürücünün kınanması gerektiği, bunu bir rahibin yapmış olmasının ise ayrı bir skandal olduğu belirtildi.
Hastanede tedavileri tamamlanan yaralılar ise taburcu edildi.
Budizm - Budist - Rahip - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
DÜNYA
Rahipleri uyuşturucu kullanan Budist tapınağında ayin yapacak kimse kalmadı
30 Kasım, 03:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала