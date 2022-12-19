https://sputniknews.com.tr/20221219/macron-2022-dunya-kupasini-kazanan-arjantini-kutladi-buyuk-bir-futbol-halki-1064736705.html

Macron, 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i kutladı: 'Büyük bir futbol halkı'

Macron, 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'i kutladı: 'Büyük bir futbol halkı'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantin'i tebrik etti. Macron, Arjantinlilerin 'büyük bir futbol halkı' olduğunu... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T00:44+0300

2022-12-19T00:44+0300

2022-12-19T00:45+0300

emmanuel macron

spor

fransa

arjantin

2022 dünya kupası

dünya kupası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064736561_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_58b1f6023c863272dfed86faf0df9611.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Arjantin'e karşı Fransa'nın mağlup olduğu final sonrası maçı izlediği Katar'ın başkenti Doha'da basına yaptığı açıklamada, karşılaşmanın en büyük dünya kupası finallerinden biri olduğunu ifade ederek, Fransa Milli Takımı'yla gurur duyduğunu belirtti.Macron, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin final maçındaki gollerine ilişkin, "Kylian Mbappe'nin yaptığı şey olağanüstüydü" yorumunu yaparak, en az Mbappe kadar üzgün olduğunu dile getirdi.Arjantin takımını tebrik eden Macron, Arjantinlilerin 'büyük bir futbol halkı' olduğunu söyledi. Macron, Fransa için de "Büyük bir futbol ulusuyuz" ifadelerini kullandı.Macron, maçın ardından Twitter'da, "Maviler (Fransa Milli Takım oyuncuları) bize hayal kurdurdu" ifadesini paylaştı.Paris, Lyon ve Nice'te taraftarlarla polis arasında gerginlikFransız basındaki haberlere göre, maç sonrası, Paris'in Şanzelize Caddesi'nde bazı taraftarlar ve polis arasında gerginlik yaşandı.Lyon ve Nice kentlerinde de maç sonrası taraftarlarla polis arasında gerginlik meydana geldi. Havai fişek atan taraftarlara polis biber gazıyla müdahale etti. Lyon'da gözaltına alınanlar oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221218/macron-dunya-kupasini-kaybeden-fransiz-oyunculari-teselli-etti-1064733916.html

fransa

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emmanuel macron, fransa, arjantin, 2022 dünya kupası, dünya kupası