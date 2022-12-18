https://sputniknews.com.tr/20221218/macron-dunya-kupasini-kaybeden-fransiz-oyunculari-teselli-etti-1064733916.html

Macron, Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız futbolcuları teselli etti

Macron, Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız futbolcuları teselli etti

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’e yenilen Fransa Milli Takımı oyuncularını sahada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron teselli... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

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spor

fransa

emmanuel macron

dünya kupası

mbappe

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız oyuncular üzüntü yaşarken, Lusail Stadyumu'nda maçı tribünden izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sahaya inerek Fransız oyuncuları teselli etti. Macron'un penaltı atışları sonrası Kylian Mbappe'yi sarılarak teselli ettiği anlar kameralara yansıdı.Hat-trick yapan Mbappe gol kralı olduArjantin'e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8'e yükselten Mbappe, üst üste iki Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi. 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'nda toplam gol sayısı 12 oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221218/dunya-kupasi-sahibini-buluyor-ilk-gol-messiden-geldi-1064726109.html

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