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Macron, Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız futbolcuları teselli etti
Macron, Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız futbolcuları teselli etti
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’e yenilen Fransa Milli Takımı oyuncularını sahada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron teselli... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T22:51+0300
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spor
fransa
emmanuel macron
dünya kupası
mbappe
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız oyuncular üzüntü yaşarken, Lusail Stadyumu'nda maçı tribünden izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sahaya inerek Fransız oyuncuları teselli etti. Macron'un penaltı atışları sonrası Kylian Mbappe'yi sarılarak teselli ettiği anlar kameralara yansıdı.Hat-trick yapan Mbappe gol kralı olduArjantin'e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8'e yükselten Mbappe, üst üste iki Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi. 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'nda toplam gol sayısı 12 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221218/dunya-kupasi-sahibini-buluyor-ilk-gol-messiden-geldi-1064726109.html
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fransa, emmanuel macron, dünya kupası, mbappe
fransa, emmanuel macron, dünya kupası, mbappe

Macron, Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız futbolcuları teselli etti

22:51 18.12.2022 (güncellendi: 22:56 18.12.2022)
© AP Photo / Natacha PisarenkoMacron, Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız futbolcuları teselli etti
Macron, Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız futbolcuları teselli etti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’e yenilen Fransa Milli Takımı oyuncularını sahada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron teselli etti.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız oyuncular üzüntü yaşarken, Lusail Stadyumu'nda maçı tribünden izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sahaya inerek Fransız oyuncuları teselli etti. Macron'un penaltı atışları sonrası Kylian Mbappe'yi sarılarak teselli ettiği anlar kameralara yansıdı.

Hat-trick yapan Mbappe gol kralı oldu

Arjantin'e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8'e yükselten Mbappe, üst üste iki Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösterdi. 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'nda toplam gol sayısı 12 oldu.
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