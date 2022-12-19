https://sputniknews.com.tr/20221219/karim-benzema-fransa-milli-takimini-biraktigini-acikladi-1064764065.html
Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı
Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı
Real Madrid'in futbolcusu Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T17:41+0300
2022-12-19T17:41+0300
2022-12-19T17:59+0300
spor
karim benzema
fransa
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Fransa Milli Takım'ı ile bugüne kadar 97 maçta sahaya çıkan ve 37 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki futbolcu, kariyerinin milli basamağını sonlandırdığını duyurdu.Benzema paylaşımında, "Bugün olduğum yere gelmek için gereken çabayı gösterdim ve hatalar da yaptım. Bununla gurur duyuyorum. Kendi hikayemi yazdım ve burada bitiyor." ifadelerine yer verdi.
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karim benzema, fransa
Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı
17:41 19.12.2022 (güncellendi: 17:59 19.12.2022) Abone ol
Real Madrid'in futbolcusu Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
Fransa Milli Takım'ı ile bugüne kadar 97 maçta sahaya çıkan ve 37 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki futbolcu, kariyerinin milli basamağını sonlandırdığını duyurdu.
Benzema paylaşımında, "Bugün olduğum yere gelmek için gereken çabayı gösterdim ve hatalar da yaptım. Bununla gurur duyuyorum. Kendi hikayemi yazdım ve burada bitiyor." ifadelerine yer verdi.