https://sputniknews.com.tr/20221219/karim-benzema-fransa-milli-takimini-biraktigini-acikladi-1064764065.html

Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

Real Madrid'in futbolcusu Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T17:41+0300

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spor

karim benzema

fransa

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Fransa Milli Takım'ı ile bugüne kadar 97 maçta sahaya çıkan ve 37 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki futbolcu, kariyerinin milli basamağını sonlandırdığını duyurdu.Benzema paylaşımında, "Bugün olduğum yere gelmek için gereken çabayı gösterdim ve hatalar da yaptım. Bununla gurur duyuyorum. Kendi hikayemi yazdım ve burada bitiyor." ifadelerine yer verdi.

fransa

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karim benzema, fransa