Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221219/karim-benzema-fransa-milli-takimini-biraktigini-acikladi-1064764065.html
Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı
Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı
Real Madrid'in futbolcusu Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T17:41+0300
2022-12-19T17:59+0300
spor
karim benzema
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/11/1062425804_0:101:3282:1947_1920x0_80_0_0_7c026ab0ff8412c843347423dd46ee71.jpg
Fransa Milli Takım'ı ile bugüne kadar 97 maçta sahaya çıkan ve 37 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki futbolcu, kariyerinin milli basamağını sonlandırdığını duyurdu.Benzema paylaşımında, "Bugün olduğum yere gelmek için gereken çabayı gösterdim ve hatalar da yaptım. Bununla gurur duyuyorum. Kendi hikayemi yazdım ve burada bitiyor." ifadelerine yer verdi.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/11/1062425804_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_730eeac73646f8cd39eb2cfeab08ec98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karim benzema, fransa
karim benzema, fransa

Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

17:41 19.12.2022 (güncellendi: 17:59 19.12.2022)
© AFP 2022 / FRANCK FIFEKarim Benzema 2022 Ballon d'Or
Karim Benzema 2022 Ballon d'Or - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / FRANCK FIFE
Abone olTelegram
Real Madrid'in futbolcusu Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
Fransa Milli Takım'ı ile bugüne kadar 97 maçta sahaya çıkan ve 37 kez fileleri havalandıran 35 yaşındaki futbolcu, kariyerinin milli basamağını sonlandırdığını duyurdu.
Benzema paylaşımında, "Bugün olduğum yere gelmek için gereken çabayı gösterdim ve hatalar da yaptım. Bununla gurur duyuyorum. Kendi hikayemi yazdım ve burada bitiyor." ifadelerine yer verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала