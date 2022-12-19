https://sputniknews.com.tr/20221219/istismar-magduru-cocuk-koruma-altindayken-pavyonda-calistirildi-iddiasina-bakanliktan-yalanlama-1064741061.html

'İstismar mağduru çocuk, koruma altındayken pavyonda çalıştırıldı' iddiasına bakanlıktan yalanlama

'İstismar mağduru çocuk, koruma altındayken pavyonda çalıştırıldı' iddiasına bakanlıktan yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, cinsel istismar mağduru kız çocuğunun devlet koruması altındayken pavyonda çalıştırıldığı ve şu anda kayıp olduğu yönünde... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T08:02+0300

2022-12-19T08:02+0300

2022-12-19T08:03+0300

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

çocuk istismarı

yalanlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/15/1063686260_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_394cf3378d88ba4180a638929f15fec8.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "12 yaşında istismara uğradı, koruma altındayken pavyonda çalıştırıldı, şimdi kayıp" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.Açıklamada, cinsel istismar mağduru 14 yaşındaki kız çocuğunun, 5 Ocak 2021'de Aydın Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Birimi'nde koruma ve bakım altına alındığı, 24 Ocak 2022'de Manisa Çocuk Evleri Sitesi'ne nakledildiği belirtildi.Çocuğun, 24 Haziran 2022'de "personele şiddet, kamu malına zarar vermek" eylemlerinde bulunduğu, madde bağımlılığı ve psikiyatrik tedavisi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, kız çocuğunun korunma ve bakım altında olduğu süreçte pavyonda çalıştığına ilişkin annesinin iddiası üzerine araştırma yapıldığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

https://sputniknews.com.tr/20221217/6-yasindaki-cocugun-supheli-olumu-sorusturmasinda-aranan-babaannesi-yakalandi-1064709946.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, çocuk istismarı, yalanlama