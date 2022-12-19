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Fransa'nın dünya kupasını kaybetmesinin ardından çıkan olaylarda 227 kişi gözaltına alındı
Fransa'nın dünya kupasını kaybetmesinin ardından çıkan olaylarda 227 kişi gözaltına alındı
Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e yenilmesinin ardından ülkede çıkan olaylarda 227 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T12:03+0300
2022-12-19T12:03+0300
dünya
fransa
dünya kupası
gözaltı
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Le Figaro'nun Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Fransa'nın Katar'daki dünya kupasını kaybetmesi sonrası başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte sokaklar karıştı.Polis, yenilgi sonrası taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle 47'si Paris'te, 227 kişiyi gözaltına aldı.Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'yi basan ve polise havai fişek ve şişeler fırlatan kalabalığı ise güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla dağıttı.Nice, Lyon, Bordeaux, Roubaix dahil birçok kentte de benzeri şiddet olayları yaşandı.Bazı kentlerde belediye başkanları, olaylar sırasında mağaza ve caddelere zarar verilmesine tepki gösterdi.Fransa'nın dünya kupası yarı final maçında Fas'ı mağlup etmesinin akabinde ülkede çok sayıda kentte aşırı sağcılar sokaklarda şiddete başvurmuştu.Emniyet yetkilileri, final maçında yeni şiddet olaylarının yaşanmaması için 2 bin 750'si Paris'te olmak üzere ülke genelinde toplam 14 bin polis ve jandarma görevlendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221219/macron-2022-dunya-kupasini-kazanan-arjantini-kutladi-buyuk-bir-futbol-halki-1064736705.html
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fransa, dünya kupası, gözaltı
fransa, dünya kupası, gözaltı

Fransa'nın dünya kupasını kaybetmesinin ardından çıkan olaylarda 227 kişi gözaltına alındı

12:03 19.12.2022
© AABinlerce futbolseverin toplandığı Şanzelize'de Fas ile Fransa milli takımlarının taraftarları birlikte iki ülkenin bayraklarını havalandırırken, polis taşkınlık çıkarttıkları gerekçesiyle bazı taraftarları gözaltına aldı.
Binlerce futbolseverin toplandığı Şanzelize'de Fas ile Fransa milli takımlarının taraftarları birlikte iki ülkenin bayraklarını havalandırırken, polis taşkınlık çıkarttıkları gerekçesiyle bazı taraftarları gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AA
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Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e yenilmesinin ardından ülkede çıkan olaylarda 227 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Le Figaro'nun Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in açıklamalarına dayandırdığı habere göre, Fransa'nın Katar'daki dünya kupasını kaybetmesi sonrası başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte sokaklar karıştı.
Polis, yenilgi sonrası taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle 47'si Paris'te, 227 kişiyi gözaltına aldı.
Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'yi basan ve polise havai fişek ve şişeler fırlatan kalabalığı ise güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla dağıttı.
Nice, Lyon, Bordeaux, Roubaix dahil birçok kentte de benzeri şiddet olayları yaşandı.
Bazı kentlerde belediye başkanları, olaylar sırasında mağaza ve caddelere zarar verilmesine tepki gösterdi.
Fransa'nın dünya kupası yarı final maçında Fas'ı mağlup etmesinin akabinde ülkede çok sayıda kentte aşırı sağcılar sokaklarda şiddete başvurmuştu.
Emniyet yetkilileri, final maçında yeni şiddet olaylarının yaşanmaması için 2 bin 750'si Paris'te olmak üzere ülke genelinde toplam 14 bin polis ve jandarma görevlendirdi.
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