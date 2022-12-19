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https://sputniknews.com.tr/20221219/elon-muskin-twitter-yoneticiligini-birakayim-mi-anketine-kullanicilar-evet-dedi-1064756224.html
Elon Musk'ın 'Twitter yöneticiliğini bırakayım mı?' anketine kullanıcılar 'evet' dedi
Elon Musk'ın 'Twitter yöneticiliğini bırakayım mı?' anketine kullanıcılar 'evet' dedi
"Twitter'ın CEO'luğundan istifa etmeli miyim?" diye soran Elon Musk, kullanıcıların yüzde 57'sinden 'evet' yanıtını aldı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T14:58+0300
2022-12-19T14:58+0300
dünya
elon musk
twitter
ceo
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Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlattı ve çıkan sonucu kabul edeceğini belirtti.Pazar günü başlattığı anket saat 14.30'da sona ererken ankete katılım rekor düzeyde oldu.Twitter'da yaptığı ankette Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" diye sordu.Saat 14.30'da biten ankete 17 milyon 502 bin 391 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 57.5'i 'evet' dedi. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 42.5'de kaldı.Musk son paylaşımında, "Güç isteyenler, onu en az hak edenlerdir" demişti.Twitter'ı 28 Ekim'de 44 milyar dolara satın alan Musk, geçen günlerde gazetecilerin hesaplarını askıya alması sonrasında tartışma konusu olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221217/twitterda-gazetecilerin-hesaplarini-askiya-alan-musktan-geri-adim-1064710838.html
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elon musk, twitter , ceo
elon musk, twitter , ceo

Elon Musk'ın 'Twitter yöneticiliğini bırakayım mı?' anketine kullanıcılar 'evet' dedi

14:58 19.12.2022
© JIM WATSONElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© JIM WATSON
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"Twitter'ın CEO'luğundan istifa etmeli miyim?" diye soran Elon Musk, kullanıcıların yüzde 57'sinden 'evet' yanıtını aldı.
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlattı ve çıkan sonucu kabul edeceğini belirtti.
Pazar günü başlattığı anket saat 14.30'da sona ererken ankete katılım rekor düzeyde oldu.
Twitter'da yaptığı ankette Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" diye sordu.
Saat 14.30'da biten ankete 17 milyon 502 bin 391 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 57.5'i 'evet' dedi. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 42.5'de kaldı.
Musk son paylaşımında, "Güç isteyenler, onu en az hak edenlerdir" demişti.
Twitter'ı 28 Ekim'de 44 milyar dolara satın alan Musk, geçen günlerde gazetecilerin hesaplarını askıya alması sonrasında tartışma konusu olmuştu.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
DÜNYA
Twitter'da gazetecilerin hesaplarını askıya alan Musk'tan geri adım
17 Aralık, 22:18
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