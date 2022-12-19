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https://sputniknews.com.tr/20221219/elon-musk-twitterda-bazi-rakip-sosyal-medya-platformlarinin-baglantilarini-yasakladi-1064742733.html
Elon Musk, Twitter'da bazı rakip sosyal medya platformlarının bağlantılarını yasakladı
Elon Musk, Twitter'da bazı rakip sosyal medya platformlarının bağlantılarını yasakladı
Twitter'ın sahibi Elon Musk, Facebook, Instagram ve diğer önde gelen sosyal medya platformlarının bağlantı adreslerinin kullanılmasını yasakladı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T09:32+0300
2022-12-19T09:33+0300
dünya
elon musk
twitter
bağlantı
yasak
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Amerikalı milyarder Elon Musk, geçen ay satın aldığı Twitter'da tartışmalı değişiklikler yapmaya devam ediyor.Musk, şimdi de bir kullanıcı adı veya bir bağlantı adresi kullanılarak ödeme yapılmadan yapılan tanıtımlara son verdi.Kararla birlikte artık Facebook, Instagram, Mastodon, Nostr, Post, Tribel ve Truth Social platformlarının linklerine Twitter'da yer vermek yasaklandı.Söz konusu platformların linklerini profilinin biyografi bölümünde ya da herhangi bir paylaşımında kullanan kişilerin içerikleri kaldırılacak.Öte yandan Linktree ve Link.bio gibi platformlar da bu yasaktan etkilendi. Link gizleme servislerini kullanarak tanıtım yapmak ve davetiye göndermenin de karara aykırı olduğu belirtildi.Yasağa uymayan kullanıcıların hesapları askıya alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20221219/elon-musk-sonuclarina-uyacagim-diyerek-twitter-anketi-paylasti-istifa-etmeli-miyim--1064739613.html
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elon musk, twitter , bağlantı, yasak
elon musk, twitter , bağlantı, yasak

Elon Musk, Twitter'da bazı rakip sosyal medya platformlarının bağlantılarını yasakladı

09:32 19.12.2022 (güncellendi: 09:33 19.12.2022)
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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Twitter'ın sahibi Elon Musk, Facebook, Instagram ve diğer önde gelen sosyal medya platformlarının bağlantı adreslerinin kullanılmasını yasakladı.
Amerikalı milyarder Elon Musk, geçen ay satın aldığı Twitter'da tartışmalı değişiklikler yapmaya devam ediyor.
Musk, şimdi de bir kullanıcı adı veya bir bağlantı adresi kullanılarak ödeme yapılmadan yapılan tanıtımlara son verdi.
Kararla birlikte artık Facebook, Instagram, Mastodon, Nostr, Post, Tribel ve Truth Social platformlarının linklerine Twitter'da yer vermek yasaklandı.
Söz konusu platformların linklerini profilinin biyografi bölümünde ya da herhangi bir paylaşımında kullanan kişilerin içerikleri kaldırılacak.
Öte yandan Linktree ve Link.bio gibi platformlar da bu yasaktan etkilendi. Link gizleme servislerini kullanarak tanıtım yapmak ve davetiye göndermenin de karara aykırı olduğu belirtildi.
Yasağa uymayan kullanıcıların hesapları askıya alınacak.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
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