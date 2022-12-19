https://sputniknews.com.tr/20221219/elon-musk-twitterda-bazi-rakip-sosyal-medya-platformlarinin-baglantilarini-yasakladi-1064742733.html

Elon Musk, Twitter'da bazı rakip sosyal medya platformlarının bağlantılarını yasakladı

Elon Musk, Twitter'da bazı rakip sosyal medya platformlarının bağlantılarını yasakladı

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Facebook, Instagram ve diğer önde gelen sosyal medya platformlarının bağlantı adreslerinin kullanılmasını yasakladı. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T09:32+0300

2022-12-19T09:32+0300

2022-12-19T09:33+0300

dünya

elon musk

twitter

bağlantı

yasak

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Amerikalı milyarder Elon Musk, geçen ay satın aldığı Twitter'da tartışmalı değişiklikler yapmaya devam ediyor.Musk, şimdi de bir kullanıcı adı veya bir bağlantı adresi kullanılarak ödeme yapılmadan yapılan tanıtımlara son verdi.Kararla birlikte artık Facebook, Instagram, Mastodon, Nostr, Post, Tribel ve Truth Social platformlarının linklerine Twitter'da yer vermek yasaklandı.Söz konusu platformların linklerini profilinin biyografi bölümünde ya da herhangi bir paylaşımında kullanan kişilerin içerikleri kaldırılacak.Öte yandan Linktree ve Link.bio gibi platformlar da bu yasaktan etkilendi. Link gizleme servislerini kullanarak tanıtım yapmak ve davetiye göndermenin de karara aykırı olduğu belirtildi.Yasağa uymayan kullanıcıların hesapları askıya alınacak.

https://sputniknews.com.tr/20221219/elon-musk-sonuclarina-uyacagim-diyerek-twitter-anketi-paylasti-istifa-etmeli-miyim--1064739613.html

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elon musk, twitter , bağlantı, yasak