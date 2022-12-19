https://sputniknews.com.tr/20221219/elon-musk-sonuclarina-uyacagim-diyerek-twitter-anketi-paylasti-istifa-etmeli-miyim--1064739613.html

Elon Musk, 'Sonuçlarına uyacağım' diyerek Twitter anketi paylaştı: 'İstifa etmeli miyim?'

Elon Musk, 'Sonuçlarına uyacağım' diyerek Twitter anketi paylaştı: 'İstifa etmeli miyim?'

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, satın alıp yönetimi kadrosunu boşaltarak başına geçtiği Twitter'da kullanıcılara, "Sonuçlarına uyacağım" diyerek "İstifa... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T03:47+0300

2022-12-19T03:47+0300

2022-12-19T03:50+0300

yaşam

elon musk

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twitter

istifa

anket

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44 milyar dolara Twitter'ı satın alarak şirketin başına geçen Elon Musk, platformdaki kişisel hesabından yeni bir anket paylaştı.Paylaştığı ankette Musk, "Twitter'ın başkanı olarak istifa etmeli miyim?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 57.8'i 'evet' oyu verirken, yüzde 42.2'si ise 'hayır' yanıtını tıkladı. ABD'li multimilyarder ayrıca, anket sonuçlarına uyacağının sözünü verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221218/cumhurbaskani-erdogan-katarda-elon-musk-ile-gorustu-1064734097.html

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elon musk, abd, twitter , istifa, anket