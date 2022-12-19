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Elon Musk, 'Sonuçlarına uyacağım' diyerek Twitter anketi paylaştı: 'İstifa etmeli miyim?'
Elon Musk, 'Sonuçlarına uyacağım' diyerek Twitter anketi paylaştı: 'İstifa etmeli miyim?'
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, satın alıp yönetimi kadrosunu boşaltarak başına geçtiği Twitter'da kullanıcılara, "Sonuçlarına uyacağım" diyerek "İstifa... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T03:47+0300
2022-12-19T03:50+0300
yaşam
elon musk
abd
twitter
istifa
anket
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44 milyar dolara Twitter'ı satın alarak şirketin başına geçen Elon Musk, platformdaki kişisel hesabından yeni bir anket paylaştı.Paylaştığı ankette Musk, "Twitter'ın başkanı olarak istifa etmeli miyim?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 57.8'i 'evet' oyu verirken, yüzde 42.2'si ise 'hayır' yanıtını tıkladı. ABD'li multimilyarder ayrıca, anket sonuçlarına uyacağının sözünü verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221218/cumhurbaskani-erdogan-katarda-elon-musk-ile-gorustu-1064734097.html
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elon musk, abd, twitter , istifa, anket

Elon Musk, 'Sonuçlarına uyacağım' diyerek Twitter anketi paylaştı: 'İstifa etmeli miyim?'

03:47 19.12.2022 (güncellendi: 03:50 19.12.2022)
© CARINA JOHANSENElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© CARINA JOHANSEN
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, satın alıp yönetimi kadrosunu boşaltarak başına geçtiği Twitter'da kullanıcılara, "Sonuçlarına uyacağım" diyerek "İstifa etmeli miyim?" sorusunu yöneltti.
44 milyar dolara Twitter'ı satın alarak şirketin başına geçen Elon Musk, platformdaki kişisel hesabından yeni bir anket paylaştı.
Paylaştığı ankette Musk, "Twitter'ın başkanı olarak istifa etmeli miyim?" sorusunu yöneltti.
Ankete katılanların yüzde 57.8'i 'evet' oyu verirken, yüzde 42.2'si ise 'hayır' yanıtını tıkladı.
ABD'li multimilyarder ayrıca, anket sonuçlarına uyacağının sözünü verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa maçını izledi. Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir süre sohbet etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
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