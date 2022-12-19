https://sputniknews.com.tr/20221219/dunya-kupasinda-yerli-teknik-direktor-gelenegi-bozulmadi-1064738073.html
Dünya Kupası'nda 'yerli teknik direktör' geleneği bozulmadı
Dünya Kupası'nda 'yerli teknik direktör' geleneği bozulmadı
Arjantin Milli Futbol Takımı'nı dünya şampiyonluğuna taşıyan Lionel Scaloni, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan tüm takımların yerli teknik direktörler tarafından... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T05:29+0300
2022-12-19T05:29+0300
2022-12-19T05:29+0300
spor
arjantin
dünya kupası
2022 dünya kupası
lionel scaloni
şampiyon
lionel messi
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Dünya Kupası tarihinde yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamadı. 1930'dan bu yana düzenlenen 22 turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke de yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.Uruguay'daki ilk turnuvayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Lionel Scaloni yönetimindeki son şampiyon Arjantin de geleneği sürdürdü.Beş şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan ülke unvanını elinde tutan Brezilya gibi milli takım düzeyindeki futbolun zirvesine 4'er kez çıkan İtalya ve Almanya da bunu yerli çalıştırıcılarla başardı.Dünya Kupası'nda 2 kez şampiyonluğa ulaşan tek teknik direktör, İtalya'yı 1934 ve 1938'de zafere taşıyan Vittorio Pozzo oldu.Scaloni, Arjantin'in kupa hasretine son verdiFutbolculuk döneminde İspanyol kulübü Deportivo ile 2000'li yılların başında kazandığı başarılarla tanınan Scaloni, 2018 yazından beri çalıştırdığı Arjantin Milli Takımı'nı, uzun yıllar sonra Kupa Amerika ve Dünya Kupası zaferlerine taşıdı.Scaloni, 2006 Dünya Kupası'nda takım arkadaşı olduğu Lionel Messi'yi, 2016 Kupa Amerika sonrası milli takımı bırakma kararından döndüren isimlerden biriydi.Messi, Scaloni yönetimindeki Arjantin Milli Takımı ile 2021'de kariyerinin ilk Kupa Amerika, 2022'de ise kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.44 yaşındaki Scaloni'nin başında olduğu Arjantin, 28 yıl sonra ilk Kupa Amerika, 36 yıl sonra da ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.
https://sputniknews.com.tr/20221219/macron-2022-dunya-kupasini-kazanan-arjantini-kutladi-buyuk-bir-futbol-halki-1064736705.html
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arjantin, dünya kupası, 2022 dünya kupası, lionel scaloni, şampiyon, lionel messi
arjantin, dünya kupası, 2022 dünya kupası, lionel scaloni, şampiyon, lionel messi
Dünya Kupası'nda 'yerli teknik direktör' geleneği bozulmadı
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Arjantin Milli Futbol Takımı'nı dünya şampiyonluğuna taşıyan Lionel Scaloni, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan tüm takımların yerli teknik direktörler tarafından çalıştırılması geleneğini bozmadı.
Dünya Kupası tarihinde yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamadı. 1930'dan bu yana düzenlenen 22 turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke de yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.
Uruguay'daki ilk turnuvayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Lionel Scaloni yönetimindeki son şampiyon Arjantin de geleneği sürdürdü.
Beş şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan ülke unvanını elinde tutan Brezilya gibi milli takım düzeyindeki futbolun zirvesine 4'er kez çıkan İtalya ve Almanya da bunu yerli çalıştırıcılarla başardı.
Dünya Kupası'nda 2 kez şampiyonluğa ulaşan tek teknik direktör, İtalya'yı 1934 ve 1938'de zafere taşıyan Vittorio Pozzo oldu.
Scaloni, Arjantin'in kupa hasretine son verdi
Futbolculuk döneminde İspanyol kulübü Deportivo ile 2000'li yılların başında kazandığı başarılarla tanınan Scaloni, 2018 yazından beri çalıştırdığı Arjantin Milli Takımı'nı, uzun yıllar sonra Kupa Amerika ve Dünya Kupası zaferlerine taşıdı.
Scaloni, 2006 Dünya Kupası'nda takım arkadaşı olduğu Lionel Messi'yi, 2016 Kupa Amerika sonrası milli takımı bırakma kararından döndüren isimlerden biriydi.
Messi, Scaloni yönetimindeki Arjantin Milli Takımı ile 2021'de kariyerinin ilk Kupa Amerika, 2022'de ise kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
44 yaşındaki Scaloni'nin başında olduğu Arjantin, 28 yıl sonra ilk Kupa Amerika, 36 yıl sonra da ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.
FIFA Dünya Kupası tarihinde şampiyonluk elde eden ülkeler ve yerli teknik direktörleri
Kupa
Şampiyon
Teknik direktör
1930
Uruguay
Alberto Suppici
1934
İtalya
Vittorio Pozzo
1938
İtalya
Vittorio Pozzo
1950
Uruguay
Juan Lopez
1954
Batı Almanya
Josef Herberger
1958
Brezilya
Vicente Italo Feola
1962
Brezilya
Aymore Moreira
1966
İngiltere
Martin Peters
1970
Brezilya
Mario Zagallo
1974
Batı Almanya
Helmut Schön
1978
Arjantin
Cesar Luis Menotti
1982
İtalya
Enzo Bearzot
1986
Arjantin
Carlos Salvador Bilardo
1990
Batı Almanya
Franz Beckenbauer