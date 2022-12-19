https://sputniknews.com.tr/20221219/bulgarlar-edirneye-bu-kez-yilbasi-tatili-icin-akin-ediyor-bos-otel-ve-oda-kalmadi-1064741878.html

Bulgarlar Edirne'ye bu kez yılbaşı tatili için akın ediyor: Boş otel ve oda kalmadı

Bulgarlar Edirne'ye bu kez yılbaşı tatili için akın ediyor: Boş otel ve oda kalmadı

Yeni yıla artık sayılı günler kalmasıyla birlikte bazı illerde de hareketlilik yaşanmaya başladı. Bu illerin başında İstanbul gelirken, Edirne de Bulgar... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T08:49+0300

2022-12-19T08:49+0300

2022-12-19T08:49+0300

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Giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşları, yeni yıl kutlamaları için de Edirne'yi tercih edince günler öncesinden rezervasyon yaptırdıkları oteller ve restoranlar doluluk oranına ulaştı. Alışveriş için hafta sonu Edirne'ye akın eden ve adım atacak yer bırakmayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.Edirne'ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Edirne'nin yerel pazarlarında ve caddelerinde hafta sonu yerel halktan çok alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşlarının yoğunluğu kameralara yansıdı. Bulgaristan vatandaşlarının alışverişte cazibe merkezi haline gelen Edirne'de, esnafın müşterilerinin yüzde 90'ını Bulgaristan vatandaşları oluşturuyor.Komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, bu hafta da Edirne'ye akın etti. Cuma günü sabahın erken saatlerinde Edirne'ye gelen ve soluğu Ulus Pazarında alan Bulgarlar, çılgınca alışveriş yaptı. Geceyi otellerde geçiren Bulgarlar, Cumartesi ve Pazar günleri de alışverişlerini sürdürdü. Giyecekten yiyeceğe hemen hemen tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.Alışverişin izdihama dönüştüğü Edirne'ye gelen Bulgarlar, otellerde konaklayıp 2-3 gün süren alışveriş günleri gerçekleştiriyor. Otellerde ve restoranlarda yaşanan yoğunluk yılbaşında da devam edecek. Yeni yıla Edirne'de girecek olan Bulgarlar, otellerde günler öncesinden rezervasyon yaptırdı. Edirne'de yeni yıla girmeyi tercih eden binlerce Bulgaristan vatandaşının yoğun talebi üzerine oteller ve restoranlar doluluk oranına ulaştı. Müzisyenler repertuarına Bulgarca müzikler, aşçılar da menülerine Bulgarca yemekler ekledi.Edirne'de bir otel personeli Birhan Didin, "Bulgaristan vatandaşları yılbaşı akşamı Edirne'de konaklayacaklar. Meslektaşlarımız ile görüştüğümüzde yoğun talep olduğunu ve doluluk oranlarına ulaşıldığını ifade ettiler" açıklamasında bulundu.Edirne'de bir restoranın müdürü Burak Cansever ise, "Edirne'nin tüm işletmelerine olduğu gibi bizim işletmemize de Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgisi var. İşletmemizde Bulgaristan vatandaşlarına yüzde 10 kapasite ayırdık, şu an doluluk oranına ulaştı" dedi.Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bulgaristan vatandaşları, Edirne'deki fiyatların Bulgaristan'a göre çok ucuz olduğunu söyledi. Bulgaristan vatandaşları, giyecekten yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını buradan karşıladıklarını ifade etti. Yunanistan İskeçe'den alışveriş için gelen vatandaşlar da, Edirne'deki fiyatların Yunanistan'a göre ucuz olduğunu söyledi. Öte yandan, yılbaşı kutlamaları nedeniyle Edirne'nin birçok noktasında ışıklandırmalar yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221210/bulgarlardan-edirneye-yilbasi-akini-gordukleri-her-seyi-satin-aliyorlar-1064410788.html

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türkiye, ekonomi, bulgar, turist, edirne, yılbaşı, yılbaşı tatili