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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Yeni dengelerin ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Yeni dengelerin ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "​​​​​​Yeni dengelerin ortaya çıktığı, Orta Doğu'da ve özellikle Doğu Akdeniz'de yeni güç denklemlerinin ortaya... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T17:53+0300
2022-12-19T17:55+0300
politika
numan kurtulmuş
kuzey kıbrıs
kuzey kıbrıs cumhuriyet meclisi
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Kuzey Kıbrıs'ta "3 Devlet Bir Millet" başlığıyla düzenlenen ortak basın toplantısında, Kurtulmuş'un yanı sıra Kuzey Kıbrıs iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve Azerbaycan'daki iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov konuştu.Kurtulmuş, burada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek ve görüşmeyi "tarihi bir toplantı" olarak niteledi.Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs bizim için Hala Sultan'ın yadigarıdır. Tam karşınızda onun adına inşa edilmiş Hala Sultan Camisi var. Kıbrıs Milli Mukavemet Teşkilatının, Kıbrıs mücahitlerinin mirasıdır ve sonuna kadar bu mirasa sahip çıkmak durumundayız. Bu çerçevede, özellikle 11 Kasım 2022'de Özbekistan'ın Taşkent kentinde gerçekleyen Türk Devletleri Teşkilatının toplantısında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anayasal ismiyle gözlemci statüsünde, Türk dünyasının bir parçası olarak kabul edilmesi aslında tarihi bir döneminde başlangıcıdır." dedi.İlerleyen süreçte, Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alanda giderek daha fazla tanınacağını, uluslararası alandaki işbirliğini artıracağını ümit ettiğini söyleyen Kurtulmuş, 3 devletin arasında mükemmel ilişkiler olmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda halkın arasındaki ilişkilerinin de mükemmel seviyeye çıkarılması için siyasi partilerin fonksiyon icra etmelerinde büyük yarar olduğunu kaydetti.Kurtulmuş, "Bu amaçla 3 devletimizin, 3 hakim partimizin iktidar partisinin bir araya gelerek, Ulusal Birlik Partisi, Yeni Azerbaycan Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi, işbirliğini artıracağı ve inşallah bunu önümüzdeki dönemde protokollerle de teyit edeceği bir çalışma dönemi içerisine girmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.Mevcut dönemde ve coğrafyada insanlık tarihinin yeniden yazılmasına vesile olan çok büyük olayların gerçekleştiğine şahit olunduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Karadeniz'deki dengelerin yeniden oluşmaya başladığı, yine Balkanlar'da ciddi hareketliliklerin ortaya çıktığı, Kafkasya'da aynı şekilde güç mücadelelerinin sürdüğü, yeni dengelerin ortaya çıktığı, Orta Doğu'da ve özellikle Doğu Akdeniz'de yeni güç denklemlerinin ortaya çıkmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz." diye konuştu.Kurtulmuş sözlerin şöyle sürdürdü:"Bizim bu coğrafyada çok güçlü olmak, güçlü bir şekilde ayakta durmak, sadece ayakta durmak değil, aynı zamanda bu coğrafyada güçlü bir şekilde koşmak mecburiyetimiz var. Durduğumuz zaman düşeriz, onun için hem kendi ülkelerimizin tek tek gücünü artırmak hem de tek millet olarak var olan bu coğrafyanın önemli bu 3 unsurunun kendi arasındaki işbirliğini artırmak akli olanın, rasyonel olanın, gerçekçi olanın bir yansımasıdır."Kurtulmuş, bu çerçevede güç dengelerinin değişebileceği bu dönemde, her üç ülkenin halkı için barış ve esenliğe vesile olacağını ve bölgesel anlamda da yeni ufukların ortaya çıkmasına vesile olacağına inandığını söyledi."Birliğimiz, beraberliğimiz kıyamete kadar devam edecektir. Bu sadece resmi bir birliktelik değil, kalbi bir birlikteliktir. " ifadesini kullanan Kurtulmuş, Kıbrıs'ın güçlenmesinin, uluslararası alanda tanınmasının Doğu Akdeniz'deki hedefler ve varlıklar bakımından önemli olduğuna dikkati çekti.Numan Kurtulmuş, "Nasıl Kıbrıs'ın herhangi bir oldubittiye müsaade edilmediyse, bundan sonraki süreçte de özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu zedeleyecek herhangi bir adımın atılmasına müsaade edilmeyecek, her alanda Doğu Akdeniz'de bu varlık korunacak." diye konuştu.Azerbaycan, Kıbrıs ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada barış, esenlik ve dostluğu isteyen üç ülke olduğuna işaret eden Kurtulmuş, hem Akdeniz'de, hem Karadeniz'de hem Kafkasya'da hem de dünyanın her yerinde barışın sağlanabilmesi için büyük bir vizyonla hareket edildiğini belirtti.Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Bu bölgede güçlü bir Türkiye'nin varlığı, güçlü bir Azerbaycan'ın varlığı, güçlü bir KKTC'nin varlığı sadece insanlığın hayrınadır, dünya barışının gelişimine katkı sağlayacak bir durumdur. Bunun için de hem halklarımızın daha güçlenmesi, devletlerimizin daha güçlü hale gelmesi, hem de inşallah yakın dönemde KKTC'nin tanınması için elbirliği ile seferberliğimizi yaparak bu süreci gerçekleştireceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20221219/numan-kurtulmus-ile-yeni-azerbaycan-partisi-genel-baskan-vekili-budaqovdan-kuzey-kibris-ziyareti-1064763434.html
kuzey kıbrıs
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numan kurtulmuş, kuzey kıbrıs, kuzey kıbrıs cumhuriyet meclisi
numan kurtulmuş, kuzey kıbrıs, kuzey kıbrıs cumhuriyet meclisi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Yeni dengelerin ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz

17:53 19.12.2022 (güncellendi: 17:55 19.12.2022)
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "​​​​​​Yeni dengelerin ortaya çıktığı, Orta Doğu'da ve özellikle Doğu Akdeniz'de yeni güç denklemlerinin ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz." dedi.
Kuzey Kıbrıs'ta "3 Devlet Bir Millet" başlığıyla düzenlenen ortak basın toplantısında, Kurtulmuş'un yanı sıra Kuzey Kıbrıs iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve Azerbaycan'daki iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov konuştu.
Kurtulmuş, burada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek ve görüşmeyi "tarihi bir toplantı" olarak niteledi.
Numan Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Budaqov’dan Kuzey Kıbrıs ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
TÜRKİYE
Numan Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Budaqov’dan Kuzey Kıbrıs ziyareti
17:35
Numan Kurtulmuş, "Kıbrıs bizim için Hala Sultan'ın yadigarıdır. Tam karşınızda onun adına inşa edilmiş Hala Sultan Camisi var. Kıbrıs Milli Mukavemet Teşkilatının, Kıbrıs mücahitlerinin mirasıdır ve sonuna kadar bu mirasa sahip çıkmak durumundayız. Bu çerçevede, özellikle 11 Kasım 2022'de Özbekistan'ın Taşkent kentinde gerçekleyen Türk Devletleri Teşkilatının toplantısında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anayasal ismiyle gözlemci statüsünde, Türk dünyasının bir parçası olarak kabul edilmesi aslında tarihi bir döneminde başlangıcıdır." dedi.
İlerleyen süreçte, Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alanda giderek daha fazla tanınacağını, uluslararası alandaki işbirliğini artıracağını ümit ettiğini söyleyen Kurtulmuş, 3 devletin arasında mükemmel ilişkiler olmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda halkın arasındaki ilişkilerinin de mükemmel seviyeye çıkarılması için siyasi partilerin fonksiyon icra etmelerinde büyük yarar olduğunu kaydetti.
Kurtulmuş, "Bu amaçla 3 devletimizin, 3 hakim partimizin iktidar partisinin bir araya gelerek, Ulusal Birlik Partisi, Yeni Azerbaycan Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi, işbirliğini artıracağı ve inşallah bunu önümüzdeki dönemde protokollerle de teyit edeceği bir çalışma dönemi içerisine girmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.
Mevcut dönemde ve coğrafyada insanlık tarihinin yeniden yazılmasına vesile olan çok büyük olayların gerçekleştiğine şahit olunduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Karadeniz'deki dengelerin yeniden oluşmaya başladığı, yine Balkanlar'da ciddi hareketliliklerin ortaya çıktığı, Kafkasya'da aynı şekilde güç mücadelelerinin sürdüğü, yeni dengelerin ortaya çıktığı, Orta Doğu'da ve özellikle Doğu Akdeniz'de yeni güç denklemlerinin ortaya çıkmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz." diye konuştu.
Kurtulmuş sözlerin şöyle sürdürdü:
"Bizim bu coğrafyada çok güçlü olmak, güçlü bir şekilde ayakta durmak, sadece ayakta durmak değil, aynı zamanda bu coğrafyada güçlü bir şekilde koşmak mecburiyetimiz var. Durduğumuz zaman düşeriz, onun için hem kendi ülkelerimizin tek tek gücünü artırmak hem de tek millet olarak var olan bu coğrafyanın önemli bu 3 unsurunun kendi arasındaki işbirliğini artırmak akli olanın, rasyonel olanın, gerçekçi olanın bir yansımasıdır."
Kurtulmuş, bu çerçevede güç dengelerinin değişebileceği bu dönemde, her üç ülkenin halkı için barış ve esenliğe vesile olacağını ve bölgesel anlamda da yeni ufukların ortaya çıkmasına vesile olacağına inandığını söyledi.
"Birliğimiz, beraberliğimiz kıyamete kadar devam edecektir. Bu sadece resmi bir birliktelik değil, kalbi bir birlikteliktir. " ifadesini kullanan Kurtulmuş, Kıbrıs'ın güçlenmesinin, uluslararası alanda tanınmasının Doğu Akdeniz'deki hedefler ve varlıklar bakımından önemli olduğuna dikkati çekti.
Numan Kurtulmuş, "Nasıl Kıbrıs'ın herhangi bir oldubittiye müsaade edilmediyse, bundan sonraki süreçte de özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu zedeleyecek herhangi bir adımın atılmasına müsaade edilmeyecek, her alanda Doğu Akdeniz'de bu varlık korunacak." diye konuştu.
Azerbaycan, Kıbrıs ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada barış, esenlik ve dostluğu isteyen üç ülke olduğuna işaret eden Kurtulmuş, hem Akdeniz'de, hem Karadeniz'de hem Kafkasya'da hem de dünyanın her yerinde barışın sağlanabilmesi için büyük bir vizyonla hareket edildiğini belirtti.
Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Bu bölgede güçlü bir Türkiye'nin varlığı, güçlü bir Azerbaycan'ın varlığı, güçlü bir KKTC'nin varlığı sadece insanlığın hayrınadır, dünya barışının gelişimine katkı sağlayacak bir durumdur. Bunun için de hem halklarımızın daha güçlenmesi, devletlerimizin daha güçlü hale gelmesi, hem de inşallah yakın dönemde KKTC'nin tanınması için elbirliği ile seferberliğimizi yaparak bu süreci gerçekleştireceğiz."
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