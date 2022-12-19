https://sputniknews.com.tr/20221219/numan-kurtulmus-ile-yeni-azerbaycan-partisi-genel-baskan-vekili-budaqovdan-kuzey-kibris-ziyareti-1064763434.html

Numan Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Budaqov’dan Kuzey Kıbrıs ziyareti

Numan Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Budaqov’dan Kuzey Kıbrıs ziyareti

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir... 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T17:35+0300

2022-12-19T17:35+0300

2022-12-19T17:35+0300

türkiye

kuzey kıbrıs

numan kurtulmuş

ersin tatar

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Kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e sevgi ve saygılarını iletti.Kuzey Kıbrıs'ın 2023 yılında 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yıllar geçtikçe devlet yapısının güçlendiğini söyledi.Kendilerini hep Türk dünyasının bir parçası olarak gördüklerini, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti ile olan özel ilişkilerini “bir millet üç devlet” şeklinde ifade ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Tarihimiz, geçmişimiz, bu coğrafyadaki varlığımız ve daha güçlü olabilmemiz için, bu münasebetlerin geliştirilmesi, yakınlığımızın daha da artması en büyük temennimizdir” diye konuştu.Dünyanın Kuzey Kıbrıs'a uyguladığı izolasyon ile ambargoların kaldırılması ve geleceğe umutla bakılabilmesi için mücadele verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:“Tüm Türk dünyasının bir parçası olan KKTC’yi güçlendirmek ve yaşatmak, milli birliğin daha da ileriye götürülmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bu üyelik bizim için çok önemlidir. Çünkü bunlar aşama aşama örülen ve bizim varlığımızı geleceğe taşıyacak önemli siyasi kararlardır”Azerbaycan ile her zaman özel bir ilişkileri olduğunu, Azerbaycan’a her zaman destek verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Karabağ’da hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek gazilere de şükranlarını sundu. Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov da konuşmasında, Kuzey Kıbrıs'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Budaqov, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele sonucunda bir devlet kurmasının ve elde ettiği başarıların, kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.Kurtulmuş: 'Yeni bir dönemin başlangıcı'AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Kuzey Kıbrıs'ın biraz daha geliştiğini görmenin, kendileri için bir iftihar meselesi olduğunu söyledi.Kurtulmuş; “Allah Kıbrıs Türklerini KKTC’ye ilelebet payidardık versin. Muzaffer bir halk olarak buradaki varlığınızı kıyamete kadar sürdürmenizi temenni ediyoruz. Biz ‘bir millet ve üç devletiz.’ Bu kardeşliği, bütün imkânları seferber ederek daha da kuvvetlendireceğiz” diyerek devletler arasında olan ilişkileri, siyasi partiler arasında da geliştirmenin yararlı olacağını söyledi.Bugünkü ilk adımın gelişmesi ve Türk dünyasının diğer siyasi partilerinin de katılımıyla daha geniş bir birlikteliğe ulaşması yönündeki umudunu dile getiren Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğin, Kuzey Kıbrıs için önemli bir adım olduğunu kaydederek; “Bu üyelik aynı zamanda bundan sonra KKTC’nin tanınması bakımından da yeni bir dönemin başlangıcıdır” diye konuştu.

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kuzey kıbrıs

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