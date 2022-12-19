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https://sputniknews.com.tr/20221219/ahmet-hakan-son-zamanlarin-en-acayip-adami-benim-icin-levent-goktastir-1064742303.html
Ahmet Hakan: Son zamanların en acayip adamı benim için Levent Göktaş’tır
Ahmet Hakan: Son zamanların en acayip adamı benim için Levent Göktaş’tır
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'a ilişkin kaleme aldığı yazısında "Son zamanların en acayip adamı... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T09:04+0300
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necip hablemitoğlu
suikast
ahmet hakan
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Ahmet Hakan'ın "Bir acayip adam: Levent Göktaş" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221216/hablemitoglu-suikasti-faillerinden-goktasi-turkiyeye-getirecek-ucak-bulgaristandan-ayrildi-1064685435.html
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necip hablemitoğlu, suikast, ahmet hakan
necip hablemitoğlu, suikast, ahmet hakan

Ahmet Hakan: Son zamanların en acayip adamı benim için Levent Göktaş’tır

09:04 19.12.2022 (güncellendi: 09:06 19.12.2022)
© İHA / NAHİT DOĞU Levent Göktaş
 Levent Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© İHA / NAHİT DOĞU
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'a ilişkin kaleme aldığı yazısında "Son zamanların en acayip adamı benim için Levent Göktaş’tır" dedi.
Ahmet Hakan'ın "Bir acayip adam: Levent Göktaş" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Levent Göktaş’ın hayatından üç perde aktarıyorum: BİRİNCİ PERDE: Başarılı bir asker. Özel Kuvvetler’de görev yapmış. Milliyetçi çizgide bir subay olarak biliniyor. Üstün cesaret ve feragat madalyaları var. İKİNCİ PERDE: Ergenekon’dan cezaevinde. Beş yılı aşkın bir süre Silivri zindanında. Yani FETÖ’nün hedef aldığı askerler arasında. Yani FETÖ’nün kumpasına maruz kalanlar arasında. ÜÇÜNCÜ PERDE: Hablemitoğlu suikastını gerçekleştiren ekibin ele başı olarak yeniden hapiste. İşin en ilginç tarafı ise şu: Suikastı FETÖ adına gerçekleştirmiş olması."
"Yok böyle inişler ve çıkışlar: Üç madalyalı kahraman askerken... Ergenekon’undan Silivri zindanına... Yeniden kahramanlaşmışken... FETÖ tetikçiliğinden hapse... Şaşkınlık içinde izlenecek bir hayat seyri. Yükseliyor, düşüyor, tekrar yükseliyor ve en sonunda bir daha yükselemeyecek şekilde düşüyor. Üstelik son düşüşü... Hablemitoğlu suikastı gibi nefretlik bir suç yüzünden. Son zamanların en acayip adamı benim için Levent Göktaş’tır.
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