https://sputniknews.com.tr/20221218/valilikten-uyari-ankarada-hava-sicakliklari-6-12-derece-azalacak-1064724626.html
Valilikten uyarı: Ankara’da hava sıcaklıkları 6-12 derece azalacak
Valilikten uyarı: Ankara’da hava sıcaklıkları 6-12 derece azalacak
Ankara Valiliği yarından itibaren soğuk havanın etkili olacağını belirti ve "don tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır... 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T16:37+0300
2022-12-18T16:37+0300
2022-12-18T16:37+0300
yaşam
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meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
soğuk
soğuk hava
fırtına
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Ankara Valiliği, pazartesi gününden itibaren soğuk havanın etkili olacağını açıkladı ve uyarılarda bulundu.Valilik açıklamasında şunları kaydetti:Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyorİstanbul Valiliği, yarın Marmara Denizi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesabından, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin "Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor" başlıklı uyarısı paylaşıldı.Paylaşımda, "Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221208/meteoroloji-istanbula-5-gun-surecek-saganak-yagis-geliyor-1064323372.html
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ankara, istanbul, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, soğuk, soğuk hava, fırtına
ankara, istanbul, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, soğuk, soğuk hava, fırtına
Valilikten uyarı: Ankara’da hava sıcaklıkları 6-12 derece azalacak
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Ankara Valiliği yarından itibaren soğuk havanın etkili olacağını belirti ve "don tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" dedi.
Ankara Valiliği, pazartesi gününden itibaren soğuk havanın etkili olacağını açıkladı ve uyarılarda bulundu.
Valilik açıklamasında şunları kaydetti:
"Meteorolojik Uyarı! Yapılan son değerlendirmelere göre; 19 Aralık Pazartesi günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle hava sıcaklıklarının Ankara’da 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar ve don tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor
İstanbul Valiliği, yarın Marmara Denizi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin "Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor" başlıklı uyarısı paylaşıldı.
Paylaşımda, "Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.