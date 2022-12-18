https://sputniknews.com.tr/20221218/valilikten-uyari-ankarada-hava-sicakliklari-6-12-derece-azalacak-1064724626.html

Valilikten uyarı: Ankara’da hava sıcaklıkları 6-12 derece azalacak

Valilikten uyarı: Ankara’da hava sıcaklıkları 6-12 derece azalacak

Ankara Valiliği yarından itibaren soğuk havanın etkili olacağını belirti ve "don tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır... 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T16:37+0300

2022-12-18T16:37+0300

2022-12-18T16:37+0300

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Ankara Valiliği, pazartesi gününden itibaren soğuk havanın etkili olacağını açıkladı ve uyarılarda bulundu.Valilik açıklamasında şunları kaydetti:Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyorİstanbul Valiliği, yarın Marmara Denizi'nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesabından, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin "Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor" başlıklı uyarısı paylaşıldı.Paylaşımda, "Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221208/meteoroloji-istanbula-5-gun-surecek-saganak-yagis-geliyor-1064323372.html

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ankara, istanbul, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, soğuk, soğuk hava, fırtına