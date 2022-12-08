https://sputniknews.com.tr/20221208/meteoroloji-istanbula-5-gun-surecek-saganak-yagis-geliyor-1064323372.html

Meteoroloji: İstanbul'a 5 gün sürecek sağanak yağış geliyor

Meteoroloji: İstanbul'a 5 gün sürecek sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 8 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurdun doğusunda kar, batısında ise yoğun sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da etkili... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T06:52+0300

2022-12-08T06:52+0300

2022-12-08T06:52+0300

türkiye

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sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Yapılan en son değerlendirmelere göre Türkiye'nin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz (Isparta ve Burdur hariç), ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Niğde, Aksaray, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 9°C, 15°CParçalı bulutluKOCAELİ 6°C, 13°CParçalı bulutluTEKİRDAĞ 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutluEgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyorA.KARAHİSAR 0°C, 12°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıDENİZLİ 6°C, 15°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 17°CÖğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 5°C, 13°CAralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Isparta ve Burdur dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ADANA 10°C, 20°CSabah saatlerinde sağanak yağışlıANTALYA 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutluMERSİN 12°C, 20°CSabah saatlerinde sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Aksaray ve Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA 2°C, 12°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 1°C, 12°CParçalı bulutluKAYSERİ -2°C, 12°CParçalı bulutluKONYA 3°C, 14°CParçalı bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU 1°C, 12°CParçalı bulutluKASTAMONU 0°C, 12°CParçalı bulutluSİNOP 10°C, 16°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 7°C, 15°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.RİZE 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 9°C, 16°CParçalı bulutluTOKAT 3°C, 12°CParçalı bulutluTRABZON 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıERZURUM -3°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıMALATYA 3°C, 9°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluVAN -2°C, 7°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR 3°C, 13°CParçalı bulutluGAZİANTEP 6°C, 12°CSağanak yağışlıMARDİN 7°C, 13°CParçalı bulutluŞANLIURFA 9°C, 14°CParçalı bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı