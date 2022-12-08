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Meteoroloji: İstanbul'a 5 gün sürecek sağanak yağış geliyor
Meteoroloji: İstanbul'a 5 gün sürecek sağanak yağış geliyor
Meteoroloji 8 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurdun doğusunda kar, batısında ise yoğun sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da etkili... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T06:52+0300
2022-12-08T06:52+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
hava durumu
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Yapılan en son değerlendirmelere göre Türkiye'nin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz (Isparta ve Burdur hariç), ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Niğde, Aksaray, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 9°C, 15°CParçalı bulutluKOCAELİ 6°C, 13°CParçalı bulutluTEKİRDAĞ 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutluEgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyorA.KARAHİSAR 0°C, 12°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıDENİZLİ 6°C, 15°CÖğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 17°CÖğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 5°C, 13°CAralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Isparta ve Burdur dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ADANA 10°C, 20°CSabah saatlerinde sağanak yağışlıANTALYA 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutluMERSİN 12°C, 20°CSabah saatlerinde sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Aksaray ve Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA 2°C, 12°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 1°C, 12°CParçalı bulutluKAYSERİ -2°C, 12°CParçalı bulutluKONYA 3°C, 14°CParçalı bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU 1°C, 12°CParçalı bulutluKASTAMONU 0°C, 12°CParçalı bulutluSİNOP 10°C, 16°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 7°C, 15°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.RİZE 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 9°C, 16°CParçalı bulutluTOKAT 3°C, 12°CParçalı bulutluTRABZON 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıERZURUM -3°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıMALATYA 3°C, 9°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluVAN -2°C, 7°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR 3°C, 13°CParçalı bulutluGAZİANTEP 6°C, 12°CSağanak yağışlıMARDİN 7°C, 13°CParçalı bulutluŞANLIURFA 9°C, 14°CParçalı bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji: İstanbul'a 5 gün sürecek sağanak yağış geliyor

06:52 08.12.2022
© AAİstanbul genelinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşam etkisini artırarak devam ediyor. Avrupa Yakası'nda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.
İstanbul genelinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşam etkisini artırarak devam ediyor. Avrupa Yakası'nda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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Meteoroloji 8 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurdun doğusunda kar, batısında ise yoğun sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da etkili olacak sağanak yağışın 5 gün boyunca süreceği tahmin ediliyor.
Yapılan en son değerlendirmelere göre Türkiye'nin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz (Isparta ve Burdur hariç), ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Niğde, Aksaray, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 6°C, 13°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor
A.KARAHİSAR 0°C, 12°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ 6°C, 15°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 17°C
Öğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 5°C, 13°C
Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Isparta ve Burdur dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 10°C, 20°C
Sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 12°C, 20°C
Sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Aksaray ve Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ -2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KONYA 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
RİZE 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
ERZURUM -3°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA 3°C, 9°C
Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
VAN -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 12°C
Sağanak yağışlı
MARDİN 7°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 9°C, 14°C
Parçalı bulutlu
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