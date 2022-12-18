https://sputniknews.com.tr/20221218/kopegin-olumune-neden-olan-servis-soforu-yoluna-devam-etti-1064717310.html

Köpeğin ölümüne neden olan servis şoförü yoluna devam etti

Köpeğin ölümüne neden olan servis şoförü yoluna devam etti

İstanbul Arnavutköy’de bir servis şoförü sokakta oturan köpeği ezip ölümüne neden oldu. 18.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

köpek

servis

minibüs

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Cuma günü sabah saatlerinde Arnavutköy'de bulunan bir sitede bekleyen servis minibüsü, hareket ettikten kısa süre sonra sokağın ortasında bekleyen köpeğe çarptı. Köpek aracın altından kıvranarak çıkarken, birkaç metre sonra yere yığıldı. Kazayı fark eden servis şoförü, köpeği gördükten sonra araçta beklemeye devam etti.Bu sırada hemen yan taraftaki binanın balkonunda bulunan kişi ile bahçede oturan kişi de kazayı fark ederek sokağa baktı. Acılar içerisinde kıvranan köpek oracıkta can verirken, servisin şoförü yoluna devam etti. Dakikalar sonra köpeğin öldüğünü gören site sakinleri ise şok geçirdi. Köpeğin başında çaresiz şekilde bekleyen site sakinleri daha sonra durumu köpeğin sahibine haber verdi. Ölen köpekten geriye ise, daha önce sokakta başka köpeklerle oynadığı anların görüntüleri kaldı. Köpeğin sahibi ailenin, köpeğin ölümüne neden olan servis şoföründen şikayetçi olacağı öğrenildi.

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