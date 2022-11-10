https://sputniknews.com.tr/20221110/fren-yerine-gaza-basinca-oglunu-ezdi-1063293429.html

Fren yerine gaza basınca oğlunu ezdi

Fren yerine gaza basınca oğlunu ezdi

Aydın’ın Didim ilçesinde otomobilini park etmeye çalışan 72 yaşındaki Hüseyin A. fren yerine gaza basınca oğlunu ezdi. Otomobilin altında sürüklenen 46... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T15:49+0300

2022-11-10T15:49+0300

2022-11-10T15:49+0300

türkiye

trafik

trafik kazası

alkol

sürücü

aydın

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Aydın’ın Didim ilçesinde 400 promil alkollü olduğu iddia edilen yaşlı adam, otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca park etmesine yardımcı olan oğlunu ezdi. Otomobilin altında 30 metre sürüklenen şahıs ağır yaralandı.Gürültüyü duyan mahalle sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Serkan A.’yı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Baba Hüseyin A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yapılan ölçümde 400 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Serkan A.’nın vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu ve babasından şikayetçi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220728/tartistigi-surucu-ve-yayalari-ezdi-1si-agir-2-kisi-yarali-1059236769.html

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trafik, trafik kazası, alkol, sürücü, aydın