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https://sputniknews.com.tr/20221110/fren-yerine-gaza-basinca-oglunu-ezdi-1063293429.html
Fren yerine gaza basınca oğlunu ezdi
Fren yerine gaza basınca oğlunu ezdi
Aydın’ın Didim ilçesinde otomobilini park etmeye çalışan 72 yaşındaki Hüseyin A. fren yerine gaza basınca oğlunu ezdi. Otomobilin altında sürüklenen 46... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T15:49+0300
2022-11-10T15:49+0300
türkiye
trafik
trafik kazası
alkol
sürücü
aydın
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Aydın’ın Didim ilçesinde 400 promil alkollü olduğu iddia edilen yaşlı adam, otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca park etmesine yardımcı olan oğlunu ezdi. Otomobilin altında 30 metre sürüklenen şahıs ağır yaralandı.Gürültüyü duyan mahalle sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Serkan A.’yı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Baba Hüseyin A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yapılan ölçümde 400 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Serkan A.’nın vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu ve babasından şikayetçi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220728/tartistigi-surucu-ve-yayalari-ezdi-1si-agir-2-kisi-yarali-1059236769.html
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trafik, trafik kazası, alkol, sürücü, aydın
trafik, trafik kazası, alkol, sürücü, aydın

Fren yerine gaza basınca oğlunu ezdi

15:49 10.11.2022
© İHA / HÜSEYİN ÇALIŞKAN - ONUR DURMUŞFren yerine gaza basınca oğlunu ezdi
Fren yerine gaza basınca oğlunu ezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© İHA / HÜSEYİN ÇALIŞKAN - ONUR DURMUŞ
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Aydın’ın Didim ilçesinde otomobilini park etmeye çalışan 72 yaşındaki Hüseyin A. fren yerine gaza basınca oğlunu ezdi. Otomobilin altında sürüklenen 46 yaşındaki Serkan A. ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, alkollü olan baba gözaltına alındı. Ağır yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Aydın’ın Didim ilçesinde 400 promil alkollü olduğu iddia edilen yaşlı adam, otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca park etmesine yardımcı olan oğlunu ezdi.
Otomobilin altında 30 metre sürüklenen şahıs ağır yaralandı.
Gürültüyü duyan mahalle sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Serkan A.’yı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Baba Hüseyin A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yapılan ölçümde 400 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Serkan A.’nın vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu ve babasından şikayetçi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Tartıştığı sürücü ve yayaları ezdi: 1'si ağır 2 kişi yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
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Tartıştığı sürücü ve yayaları ezdi: 1'si ağır 2 kişi yaralı
28 Temmuz, 14:36
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