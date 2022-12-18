https://sputniknews.com.tr/20221218/dunya-kupasi-finalinde-11ler-belli-oldu-1064726295.html
Dünya Kupası finalinde 11'ler belli oldu
Dünya Kupası finalinde 11'ler belli oldu
2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa arasında oynanacak maçın 11'leri belli oldu. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T17:30+0300
2022-12-18T17:30+0300
2022-12-18T17:30+0300
spor
2022 dünya kupası
final
futbolcular
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Lusail Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ile Tomasz Listkiewicz üstlenecek.Karşılaşmanın 11'leri şöyle:ARJANTİN: Martinez - Molina, Romero, Otomendi, Tagliafico, de Paul, Fernandez, Mac Allister, Di Maria, Messi, AlvarezFRANSA: Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud
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2022 dünya kupası, final, futbolcular
2022 dünya kupası, final, futbolcular
Dünya Kupası finalinde 11'ler belli oldu
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2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa arasında oynanacak maçın 11'leri belli oldu.
Lusail Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ile Tomasz Listkiewicz üstlenecek.
Karşılaşmanın 11'leri şöyle:
ARJANTİN: Martinez - Molina, Romero, Otomendi, Tagliafico, de Paul, Fernandez, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez
FRANSA: Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud