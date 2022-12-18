https://sputniknews.com.tr/20221218/cop-konteynerindeki-valizden-30-milyon-liralik-uyusturucu-cikti-1064719191.html
Çöp konteynerindeki valizden 30 milyon liralık uyuşturucu çıktı
Çöp konteynerindeki valizden 30 milyon liralık uyuşturucu çıktı
Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki çöp konteynerindeki piyasa değeri 30 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-18T12:35+0300
2022-12-18T12:35+0300
2022-12-18T12:35+0300
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edirne
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Edirne'de valizler içinde 96 kilo 410 gram skunk maddesi ile yurda giriş yapan 2 tır sürücüsü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan valizleri çöpe atarken suçüstü yakalandı.Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda yurda giriş yapan 063 K 473 plakalı çekici, Kapıkule gümrük sahasında x-ray taramasına sevk edildi. Ekiplerin dikkati sayesinde sürücünün uyuşturucu dolu valizleri çöp konteynerine attığı tespit edildi. Yapılan saha kamera araştırması çalışmaları sonucu polis ekiplerince yakalanan sürücünün M 30A 896 plakalı çekiciyle koordineli olduğu tespit edildi. Tespit edilen valizlerin yapılan tartımında piyasa değeri 30 milyon Türk lirası olduğu değerlendirilen 135 paket halinde 96 kilo 410 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Bosna Hersek uyruklu A.C. (39) ve Sırbistan uyruklu D.S. (29) gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/bakan-soylu-avrupa-uyusturucu-ile-mucadelede-pes-etmis-durumda-1064155816.html
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türkiye, kapıkule, kapıkule sınır kapısı, edirne, uyuşturucu
türkiye, kapıkule, kapıkule sınır kapısı, edirne, uyuşturucu
Çöp konteynerindeki valizden 30 milyon liralık uyuşturucu çıktı
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Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki çöp konteynerindeki piyasa değeri 30 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de valizler içinde 96 kilo 410 gram skunk maddesi ile yurda giriş yapan 2 tır sürücüsü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan valizleri çöpe atarken suçüstü yakalandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda yurda giriş yapan 063 K 473 plakalı çekici, Kapıkule gümrük sahasında x-ray taramasına sevk edildi. Ekiplerin dikkati sayesinde sürücünün uyuşturucu dolu valizleri çöp konteynerine attığı tespit edildi. Yapılan saha kamera araştırması çalışmaları sonucu polis ekiplerince yakalanan sürücünün M 30A 896 plakalı çekiciyle koordineli olduğu tespit edildi.
Tespit edilen valizlerin yapılan tartımında piyasa değeri 30 milyon Türk lirası olduğu değerlendirilen 135 paket halinde 96 kilo 410 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Bosna Hersek uyruklu A.C. (39) ve Sırbistan uyruklu D.S. (29) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.