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Çin'de vakalar artıyor: Şanghay'da uzaktan eğitime geçilecek
Çin'de vakalar artıyor: Şanghay'da uzaktan eğitime geçilecek
Çin'in en büyük kenti Şanghay'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçildiği duyuruldu. 18.12.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
koronavirüs
çin
kovid-19
şanghay
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'Sıfır vaka' politikasında gevşemeye giden Çin'in en kalabalık şehri Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçti.Kreş ve çocuk bakım merkezlerinin de yarından itibaren kapatılacağı belirtildi.Ülke genelinde, ek olarak geçici sağlık merkezleri ve yoğun bakım üniteleri kuruldu. Şanghay'da fazladan 230 bin hastane yatağı kullanıma sunuldu.Okulların çevrimiçi eğitime geçmesinde, birçok öğretmen ve okul personellerinin coronavirüse yakalanması gerekçe olarak gösterildi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/cin-kovid-19-ilacinin-internetten-satisina-izin-verdi-1064546562.html
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koronavirüs, çin, kovid-19, şanghay
koronavirüs, çin, kovid-19, şanghay

Çin'de vakalar artıyor: Şanghay'da uzaktan eğitime geçilecek

05:29 18.12.2022
© AFP 2022 / YUXUAN ZHANGÇin - koronavirüs
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2022
© AFP 2022 / YUXUAN ZHANG
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Çin'in en büyük kenti Şanghay'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçildiği duyuruldu.
'Sıfır vaka' politikasında gevşemeye giden Çin'in en kalabalık şehri Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçti.
Kreş ve çocuk bakım merkezlerinin de yarından itibaren kapatılacağı belirtildi.
Ülke genelinde, ek olarak geçici sağlık merkezleri ve yoğun bakım üniteleri kuruldu. Şanghay'da fazladan 230 bin hastane yatağı kullanıma sunuldu.
Okulların çevrimiçi eğitime geçmesinde, birçok öğretmen ve okul personellerinin coronavirüse yakalanması gerekçe olarak gösterildi.
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