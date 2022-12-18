https://sputniknews.com.tr/20221218/cinde-vakalar-artiyor-sanghayda-uzaktan-egitime-gecilecek-1064715559.html

Çin'de vakalar artıyor: Şanghay'da uzaktan eğitime geçilecek

Çin'de vakalar artıyor: Şanghay'da uzaktan eğitime geçilecek

Çin'in en büyük kenti Şanghay'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçildiği duyuruldu. 18.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-18T05:29+0300

2022-12-18T05:29+0300

2022-12-18T05:29+0300

koronavirüs

koronavirüs

çin

kovid-19

şanghay

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'Sıfır vaka' politikasında gevşemeye giden Çin'in en kalabalık şehri Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçti.Kreş ve çocuk bakım merkezlerinin de yarından itibaren kapatılacağı belirtildi.Ülke genelinde, ek olarak geçici sağlık merkezleri ve yoğun bakım üniteleri kuruldu. Şanghay'da fazladan 230 bin hastane yatağı kullanıma sunuldu.Okulların çevrimiçi eğitime geçmesinde, birçok öğretmen ve okul personellerinin coronavirüse yakalanması gerekçe olarak gösterildi.

https://sputniknews.com.tr/20221213/cin-kovid-19-ilacinin-internetten-satisina-izin-verdi-1064546562.html

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