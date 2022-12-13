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Çin, Kovid-19 ilacının internetten satışına izin verdi
Çin, Kovid-19 ilacının internetten satışına izin verdi
Çin'de ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın ürettiği hap şeklindeki Kovid-19 ilacının internetten reçeteyle satışına izin verildi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-13T21:03+0300
koronavirüs
kovid-19
çin
ilaç
pfizer
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Caixin'in haberine göre, Çin Devlet Konseyi, tıp kurumlarına gönderdiği notta, acil kullanım onayı olan Kovid-19 ilaçlarının internetten reçeteyle satılabileceğini belirtti.Çevrim içi bir kliniğin, Pfizer'ın Kovid-19 ilacını, pozitif test ibraz eden hastalara kutusu 2 bin 980 yuan (427 dolar) fiyatla satmaya başladığı bildirildi.Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, 'Paxlovid' adlı ilaca 12 Şubat'ta koşullu acil kullanım onayı vermişti.İlacın, hastalık belirtilerinin zayıf ve orta düzeyde olduğu, belirtilerin ilerlemesinin hayati risk oluşturabileceği hastalar için kullanılabileceği, yalnızca yaşlı veya kronik böbrek, kalp-damar, akciğer ya da şeker hastalığı olanlara reçeteyle verilebileceği kaydedilmişti.Pfizer, antiviral etken maddeler 'nirmatrelvir' ve 'ritonavir'in birleşimi olan ilacın, klinik denemelerinde Kovid-19 bulaşan kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 88 azalttığının tespit edildiğini bildirmişti.Laboratuvar çalışmalarında hapın Kovid-19'un Omicron varyantına karşı da etkili olduğu saptanmıştı.ABD İlaç ve Gıda İdaresi, 22 Aralık 2021'de Paxlovid'in, 12 yaş ve üstü ağır hastalık riski taşıyan hastalarda acil kullanımına onay vermişti.
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kovid-19, çin, ilaç, pfizer
kovid-19, çin, ilaç, pfizer

Çin, Kovid-19 ilacının internetten satışına izin verdi

20:57 13.12.2022 (güncellendi: 21:03 13.12.2022)
© AP Photo / Ng Han GuanÇin Kovid 19
Çin Kovid 19 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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Çin'de ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın ürettiği hap şeklindeki Kovid-19 ilacının internetten reçeteyle satışına izin verildi.
Caixin'in haberine göre, Çin Devlet Konseyi, tıp kurumlarına gönderdiği notta, acil kullanım onayı olan Kovid-19 ilaçlarının internetten reçeteyle satılabileceğini belirtti.
Çevrim içi bir kliniğin, Pfizer'ın Kovid-19 ilacını, pozitif test ibraz eden hastalara kutusu 2 bin 980 yuan (427 dolar) fiyatla satmaya başladığı bildirildi.
Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi, 'Paxlovid' adlı ilaca 12 Şubat'ta koşullu acil kullanım onayı vermişti.
İlacın, hastalık belirtilerinin zayıf ve orta düzeyde olduğu, belirtilerin ilerlemesinin hayati risk oluşturabileceği hastalar için kullanılabileceği, yalnızca yaşlı veya kronik böbrek, kalp-damar, akciğer ya da şeker hastalığı olanlara reçeteyle verilebileceği kaydedilmişti.
Pfizer, antiviral etken maddeler 'nirmatrelvir' ve 'ritonavir'in birleşimi olan ilacın, klinik denemelerinde Kovid-19 bulaşan kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 88 azalttığının tespit edildiğini bildirmişti.
Laboratuvar çalışmalarında hapın Kovid-19'un Omicron varyantına karşı da etkili olduğu saptanmıştı.
ABD İlaç ve Gıda İdaresi, 22 Aralık 2021'de Paxlovid'in, 12 yaş ve üstü ağır hastalık riski taşıyan hastalarda acil kullanımına onay vermişti.
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