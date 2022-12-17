https://sputniknews.com.tr/20221217/ukrayna-limanlarindan-tasinan-tahil-miktari-14-milyon-tonu-gecti-1064710569.html

Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 14 milyon tonu geçti

Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 14 milyon tonu geçti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiği açıklandı. 17.12.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

tahıl

ukrayna

milli savunma bakanlığı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat kapsamında 1 Ağustos 2022'den bu yana sevkiyat için 560 geminin Ukrayna limanlarına gittiği, 556 geminin de Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.Açıklamada, şu ana kadar taşınan tahıl miktarının ise 14 milyon tonu geçtiği kaydedildi.

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tahıl, ukrayna, milli savunma bakanlığı