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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221217/ukrayna-limanlarindan-tasinan-tahil-miktari-14-milyon-tonu-gecti-1064710569.html
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 14 milyon tonu geçti
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 14 milyon tonu geçti
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiği açıklandı. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T22:10+0300
2022-12-17T22:10+0300
ukrayna krizi
tahıl
ukrayna
milli savunma bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat kapsamında 1 Ağustos 2022'den bu yana sevkiyat için 560 geminin Ukrayna limanlarına gittiği, 556 geminin de Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.Açıklamada, şu ana kadar taşınan tahıl miktarının ise 14 milyon tonu geçtiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221215/putin-turkiyenin-dogalgaz-altyapisi-onemli-potansiyele-sahip-1064630676.html
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tahıl, ukrayna, milli savunma bakanlığı
tahıl, ukrayna, milli savunma bakanlığı

Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 14 milyon tonu geçti

22:10 17.12.2022
© AATahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AA
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Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat kapsamında 1 Ağustos 2022'den bu yana sevkiyat için 560 geminin Ukrayna limanlarına gittiği, 556 geminin de Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.
Açıklamada, şu ana kadar taşınan tahıl miktarının ise 14 milyon tonu geçtiği kaydedildi.
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