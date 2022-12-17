https://sputniknews.com.tr/20221217/ukrayna-limanlarindan-tasinan-tahil-miktari-14-milyon-tonu-gecti-1064710569.html
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 14 milyon tonu geçti
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 14 milyon tonu geçti
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiği açıklandı. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T22:10+0300
2022-12-17T22:10+0300
2022-12-17T22:10+0300
ukrayna krizi
tahıl
ukrayna
milli savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/19/1061608485_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e0abf9cb0569f97becf2b8850b96e5a7.jpg
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat kapsamında 1 Ağustos 2022'den bu yana sevkiyat için 560 geminin Ukrayna limanlarına gittiği, 556 geminin de Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.Açıklamada, şu ana kadar taşınan tahıl miktarının ise 14 milyon tonu geçtiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221215/putin-turkiyenin-dogalgaz-altyapisi-onemli-potansiyele-sahip-1064630676.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/19/1061608485_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_92dd83ab206efc5a2db97b86042a8720.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tahıl, ukrayna, milli savunma bakanlığı
tahıl, ukrayna, milli savunma bakanlığı
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 14 milyon tonu geçti
Abone ol
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat kapsamında 1 Ağustos 2022'den bu yana sevkiyat için 560 geminin Ukrayna limanlarına gittiği, 556 geminin de Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı belirtildi.
Açıklamada, şu ana kadar taşınan tahıl miktarının ise 14 milyon tonu geçtiği kaydedildi.