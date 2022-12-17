https://sputniknews.com.tr/20221217/turk-is-genel-sekreteri-kavlak-artik-tuik-rakamlariyla-masaya-oturmam-1064706052.html

Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: Artık TÜİK rakamlarıyla masaya oturmam

Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: Artık TÜİK rakamlarıyla masaya oturmam

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, TÜİK tarafından açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Sizin o... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T19:08+0300

2022-12-17T19:08+0300

2022-12-17T19:13+0300

ekonomi

pevrul kavlak

enflasyon

türkiye istatistik kurumu (tüik)

rakam

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TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, kentteki bir davet salonunda düzenlenen Türk Metal Bursa 1 No'lu Şubesinin 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonun özellikle sabit gelirlileri olumsuz etkilediğini söyledi.Kalabalığa seslenen Kavlak, her zaman işçinin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini vurguladı. İşçi sınıfının bedel ödeyen kesim olduğunu dile getiren Kavlak, "İhracat rekorları kırarak, bütün zorluklara katlanarak, fedakarlığın en büyüğünü yaparak, hatta canımız pahasına ölümüne çalışarak, bu ekonomi için, daha da önemlisi, bu ülke için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Ancak değerli arkadaşlarım, biz ne yaparsak yapalım, bütün krizlerin, savaşların, darboğazların bedelini yine biz ödüyoruz" dedi.Yapılan sözleşmelerle sendika üyelerinin refah seviyesini artırdıklarını belirten Kavlak, "Biz, nedeni olmadığımız bir sorunun, mağduru olmak istemiyoruz. Ama maalesef nedeni olmadığımız sorunların hep mağduru oluyoruz. Oysa biz, bütün bu krizlerin ardından imzaladığımız sözleşmelerde başarılı olduk. Yüzümüzün akıyla çıktık. Özellikle de son yıllardaki grup toplu sözleşmeleriyle tarih yazdık. 2017’de yüzyılın sözleşmesini imzaladık. Sözleşmeye otururken ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3.2 idi. Biz yüzde 38.28 talep ettik. Pazarlık sonucu, ilk 6 ay için yüzde 24,63 aldık. Çıtayı öyle bir yere koyduk ki, öyle bir sözleşme yaptık ki, dosta düşmana parmak ısırttık. Bize saldırmayı alışkanlık haline getirenler bile sus pus oldular. Tek kelime edemediler" ifadelerini kullandı.'Sizin o rakamlarınıza hiç kimse inanmıyor'Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kavlak, şu değerlendirmelerde bulundu:'O rakamlarla pazarlık yapmam'Gelecek yıl yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işaret eden Kavlak, "Buradan ilan ediyorum. İşte 2023 sözleşmesi geliyor. Ben artık TÜİK rakamlarıyla masaya oturmam. O rakamlarla pazarlık yapmam" dedi.

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pevrul kavlak, enflasyon, türkiye istatistik kurumu (tüik), rakam