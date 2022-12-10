https://sputniknews.com.tr/20221210/turk-is-genel-sekreteri-kavlak-bu-ulkede-ekonomik-kriz-yok-emekcinin-krizi-var-1064413461.html

Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: Bu ülkede ekonomik kriz yok, emekçinin krizi var

Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: Bu ülkede ekonomik kriz yok, emekçinin krizi var

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Asgari ücretin insan onuruna yakışır bir düzeyde olması için elimizden geleni... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T14:06+0300

2022-12-10T14:06+0300

2022-12-10T14:06+0300

ekonomi

türkiye

ekonomik kriz

pevrul kavlak

asgari ücret

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Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikası Kocaeli Şubesi’nin bir otelde düzenlenen olağan genel kuruluna katıldı. Pevrul Kavlak, buradaki konuşmasında, “Bu ülkede ekonomik kriz falan yok. Eğer bu ülkede ekonomik kriz olsaydı, bankalar yüzde 300 kar edemezdi. Örgütlü olduğumuz ya da olmadığımız şirketler karlarına bu kadar kar katamazdı, ihracat rekorları kıramazdı. Eğer bu ülkede ekonomik kriz olsaydı, birileri için hayat bayram olmazdı. Bu ülkede emekçinin krizi var. Bizim krizimiz var. İşçinin, memurun, emeklinin, küçük esnafın, dar ve sabit gelirlinin krizi var” dedi.'İçimize sinmeyen bir rakam olursa, o masadan kalkarız'Asgari ücret görüşmelerine değinen Kavlak, “Şimdi asgari ücret komisyonu yine kuruldu. Müzakereler başladı. Çarşamba günü komisyon ilk toplantısını yaptı. Ben de perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyerek asgari ücrete ilişkin düşüncelerimizi dile getirdim. Kamuoyuna gerçekleri anlattım. Ancak herkes, asgari ücretin kaç lira olacağıyla meşgul. Tabii ki insanlar yerden göğe kadar haklı. Biz de asgari ücretin insan onuruna yakışır bir düzeyde olması için elimizden geleni yapacağız. İçimize sinen bir rakam olursa, kararın altına imzamızı atarız. İçimize sinmeyen bir rakam olursa, o masadan kalkarız” diye konuştu.'Vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz'Vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceklerini ifade eden Kavlak, “Biz o masada başka bir konu için de mücadele edeceğiz. Hepimizin canını yakan, bizi canımızdan bezdiren vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz. 'Bu adaletsizliği mutlaka giderin' diyeceğiz. Biz artık adil bir vergi sistemi istiyoruz. Vergi oranlarıyla gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine bir düzenleme istiyoruz. İşte o masada, bunların mücadelesini vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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türkiye, ekonomik kriz, pevrul kavlak, asgari ücret