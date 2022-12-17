https://sputniknews.com.tr/20221217/sirnak-valisi-bilgin-gelecek-yil-cok-daha-fazla-kuyuyla-uretim-miktarini-25-bin-varile-cikaracagiz-1064690756.html

Şırnak Valisi Bilgin: Gelecek yıl çok daha fazla kuyuyla üretim miktarını 25 bin varile çıkaracağız

Şırnak Valisi Bilgin: Gelecek yıl çok daha fazla kuyuyla üretim miktarını 25 bin varile çıkaracağız

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Gabar Dağı'nda keşfedilen petrol rezervine ilişkin, "Açılan 5 kuyu var, 6'ncısı açıldı, üretime geçmedi. 5 bin 300 varil, çok... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-17T01:31+0300

2022-12-17T01:31+0300

2022-12-17T01:31+0300

türkiye

şırnak

osman bilgin

gabar dağı

petrol

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/11/1064690290_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92441c2978afb9bf6d6fa85bfb244066.jpg

Şırnak Valisi Osman Bilgin, beraberinde 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal ve Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ile petrol arama çalışmalarının yürütüldüğü sahada incelemede bulundu.Vali Bilgin, çalışmalarla ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürü Mustafa Demir'den bilgi aldı. Vali Osman Bilgin ve beraberindekiler, kuyuya ismi verilen Şehit Jandarma Astsubay Esma Çevik'in anıtı önünde fotoğraf çektirdi.Çalışmalar hakkında açıklama yapan Bilgin, Türkiye'nin gururu TPAO'nun hem denizde hem de karada çok büyük çalışmalar yürüttüğünü anlattı.Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfinin Kilyos sahasında yapıldığını aktaran Bilgin, "Çok şükür ki burada da Türkiye'nin, hatta dünyanın son yıllarda en büyük 10 keşfinden biri yapıldı" dedi."Burası Bayraktar TB2'nin Türkiye'ye kazandırıldığı bölge, yani Özdemir Bayraktar Beyefendi, Allah rahmet eylesin. Akçay Tugayında Bayraktar TB ile ilgili geliştirme ve alan faaliyetlerini yapmıştı." diyen Bilgin, şöyle devam etti:'Bizim için çok büyük onur vesilesidir'Gabar Dağı eteklerinde keşfedilen petrol rezerviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilgin, şunları söyledi:Bölgede 6. kuyunun da yakında faaliyete gireceğini belirten Bilgin, "Gelecek yıl çok daha fazla kuyuyla üretim miktarını 25 bin varile çıkaracağız. Bu miktarla bölgenin ekonomisi değişecek. İnsanlarımız artık özgürce her türlü istedikleri faaliyetleri eşiyle, çocuklarıyla burada yapabilecek. Bu alanda sadece petrolle birlikte petrolün katkısı değil, hayvanlar da burada otlayacak. Kısaca Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul nasıl güvenliyse Gabar da Bestler Dereler, Cudi ve Kato da aynı derecede güvenli artık" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220822/bakan-soylu-cumhuriyetin-100-yilinda-gabar-cudi-agri-van-tertemiz-olacak-1060253736.html

türkiye

şırnak

gabar dağı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şırnak, osman bilgin, gabar dağı, petrol, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)