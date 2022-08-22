https://sputniknews.com.tr/20220822/bakan-soylu-cumhuriyetin-100-yilinda-gabar-cudi-agri-van-tertemiz-olacak-1060253736.html

Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak

Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak

İçişleri Bakanı Soylu, "Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100. yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak" dedi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

cudi

cumhuriyet

recep tayyip erdoğan

erzurum

tendürek

karadeniz

amanos dağları

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden ulaştırmaya kadar 100 yılın altyapısını ve 100 yılın Türkiye'sini hazırladığını belirten Soylu, milletin terörle mücadele ve asayişte, büyük gurur tablosu yaşadığını söyledi.Soylu, yüzlerce teröristin, ülkenin huzurunu bozduğu Amanoslar, Karadeniz, Tendürek, Erzurum, Kars Çemçe-Madur'un teröristlerden temizlendiğini bildirerek, "Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100. yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak" diye konuştu.Mezun öğrencilerden, mesleklerinin hakkını vermesini isteyen Soylu, herhangi bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı zaman milletin umudunun güvenlik güçleri olduğunu kaydetti.

türkiye

cudi

erzurum

tendürek

karadeniz

amanos dağları

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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, cudi, cumhuriyet, recep tayyip erdoğan, erzurum, tendürek, karadeniz, amanos dağları