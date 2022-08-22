https://sputniknews.com.tr/20220822/bakan-soylu-cumhuriyetin-100-yilinda-gabar-cudi-agri-van-tertemiz-olacak-1060253736.html
Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak
Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak
İçişleri Bakanı Soylu, "Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100. yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak" dedi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T23:02+0300
2022-08-22T23:02+0300
2022-08-22T23:05+0300
türkiye
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
cudi
cumhuriyet
recep tayyip erdoğan
erzurum
tendürek
karadeniz
amanos dağları
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden ulaştırmaya kadar 100 yılın altyapısını ve 100 yılın Türkiye'sini hazırladığını belirten Soylu, milletin terörle mücadele ve asayişte, büyük gurur tablosu yaşadığını söyledi.Soylu, yüzlerce teröristin, ülkenin huzurunu bozduğu Amanoslar, Karadeniz, Tendürek, Erzurum, Kars Çemçe-Madur'un teröristlerden temizlendiğini bildirerek, "Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100. yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak" diye konuştu.Mezun öğrencilerden, mesleklerinin hakkını vermesini isteyen Soylu, herhangi bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı zaman milletin umudunun güvenlik güçleri olduğunu kaydetti.
türkiye
cudi
erzurum
tendürek
karadeniz
amanos dağları
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, cudi, cumhuriyet, recep tayyip erdoğan, erzurum, tendürek, karadeniz, amanos dağları
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, cudi, cumhuriyet, recep tayyip erdoğan, erzurum, tendürek, karadeniz, amanos dağları
Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak
23:02 22.08.2022 (güncellendi: 23:05 22.08.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, "Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100. yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden ulaştırmaya kadar 100 yılın altyapısını ve 100 yılın Türkiye'sini hazırladığını belirten Soylu, milletin terörle mücadele ve asayişte, büyük gurur tablosu yaşadığını söyledi.
Soylu, yüzlerce teröristin, ülkenin huzurunu bozduğu Amanoslar, Karadeniz, Tendürek, Erzurum, Kars Çemçe-Madur'un teröristlerden temizlendiğini bildirerek, "Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100. yılı, inanıyoruz ki kahramanlarımız sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak" diye konuştu.
Mezun öğrencilerden, mesleklerinin hakkını vermesini isteyen Soylu, herhangi bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı zaman milletin umudunun güvenlik güçleri olduğunu kaydetti.