Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Karar, Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarının 31 Aralık 2023'e kadar açılabilmesine olanak tanıyor.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de... 17.12.2022, Sputnik Türkiye

Kur korumalı mevduat hesaplarında süre 1 yıl uzatıldı

© AA Türk Lirası, para © AA

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.