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https://sputniknews.com.tr/20221217/kur-korumali-mevduat-hesaplarinda-sure-1-yil-uzatildi-1064687427.html
Kur korumalı mevduat hesaplarında süre 1 yıl uzatıldı
Kur korumalı mevduat hesaplarında süre 1 yıl uzatıldı
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T00:21+0300
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ekonomi
kur korumalı tl mevduat
süre
ek süre
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Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Karar, Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarının 31 Aralık 2023'e kadar açılabilmesine olanak tanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221027/kur-korumali-mevduat-sistemine-dahil-olan-sirketlere-saglanan-vergi-avantajinda-sure-uzatildi-1062753021.html
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kur korumalı tl mevduat, süre, ek süre
kur korumalı tl mevduat, süre, ek süre

Kur korumalı mevduat hesaplarında süre 1 yıl uzatıldı

00:21 17.12.2022 (güncellendi: 00:40 17.12.2022)
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Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AA
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Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.
Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karar, Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarının 31 Aralık 2023'e kadar açılabilmesine olanak tanıyor.
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
EKONOMİ
Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı
27 Ekim, 08:49
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