https://sputniknews.com.tr/20221027/kur-korumali-mevduat-sistemine-dahil-olan-sirketlere-saglanan-vergi-avantajinda-sure-uzatildi-1062753021.html
Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı
Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı
Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. Şirketler 30 Eylül tarihleri bilançolarında yer alan dövizi yıl... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T08:49+0300
2022-10-27T08:49+0300
2022-10-27T08:49+0300
ekonomi
türkiye
resmi gazete
kur
kur korumalı tl mevduat
vergi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30b432b672fc0f14e6a10734b7f5549d.jpg
Kurumların kur korumalı mevduat (KKM) kapsamında faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 30 Eylül bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak.KVK geçici 14/4. maddedeki kur korumalı mevduat istisnasının şirketlerin 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle uygulanmasına yönelik 6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.Yeni düzenlemeye göre, bu istisna kurumların 30 Eylül itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanabilecek.İlgili yasa hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu istisnayı 30 Haziran ve/veya 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkisi bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221017/kur-korumali-mevduatin-maliyeti-849-milyar-tlye-ulasti-1062398000.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114445_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9aae455f07d683cf513250279ac558cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, resmi gazete, kur, kur korumalı tl mevduat, vergi
türkiye, resmi gazete, kur, kur korumalı tl mevduat, vergi
Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı
Abone ol
Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. Şirketler 30 Eylül tarihleri bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajı kullanacak. Bu işlemden kaynaklanan faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.
Kurumların kur korumalı mevduat (KKM) kapsamında faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 30 Eylül bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak.
KVK geçici 14/4. maddedeki kur korumalı mevduat istisnasının şirketlerin 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle uygulanmasına yönelik 6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.
Yeni düzenlemeye göre, bu istisna kurumların 30 Eylül itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanabilecek.
İlgili yasa hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu istisnayı 30 Haziran ve/veya 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkisi bulunuyor.