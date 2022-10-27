https://sputniknews.com.tr/20221027/kur-korumali-mevduat-sistemine-dahil-olan-sirketlere-saglanan-vergi-avantajinda-sure-uzatildi-1062753021.html

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. Şirketler 30 Eylül tarihleri bilançolarında yer alan dövizi yıl... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T08:49+0300

2022-10-27T08:49+0300

2022-10-27T08:49+0300

ekonomi

türkiye

resmi gazete

kur

kur korumalı tl mevduat

vergi

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Kurumların kur korumalı mevduat (KKM) kapsamında faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 30 Eylül bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak.KVK geçici 14/4. maddedeki kur korumalı mevduat istisnasının şirketlerin 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle uygulanmasına yönelik 6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.Yeni düzenlemeye göre, bu istisna kurumların 30 Eylül itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanabilecek.İlgili yasa hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanı'nın söz konusu istisnayı 30 Haziran ve/veya 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkisi bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221017/kur-korumali-mevduatin-maliyeti-849-milyar-tlye-ulasti-1062398000.html

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türkiye, resmi gazete, kur, kur korumalı tl mevduat, vergi