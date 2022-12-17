https://sputniknews.com.tr/20221217/iranda-petrol-iscilerinden-grev-1064711026.html
İran’da petrol işçilerinden grev
İran’da petrol işçilerinden grev
İran’ın birçok kentinde Pars Petrol ve Petrokimya Şirketi çalışanları zam talebiyle grev ve protesto düzenledi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T22:40+0300
2022-12-17T22:40+0300
2022-12-17T22:40+0300
dünya
iran
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petrol
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İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Asaluye kenti, Huzistan eyaletinde Mahşehr ve Ahvaz kentleri, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaleti ve ilam eyaletinin bazı kentlerinde Pars Petrol ve Petrokimya Şirketi çalışanları zam talebiyle grev ve protesto düzenledi.İşçilerin, petrol işçilerinin çalışma koşullarının düzenlenmesi, ücretlerine zam talebi ve emeklilik haklarının iyileştirilmesi için eylem yaptıkları belirtildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hükümete tepki gösteren petrol işçileri, verilen vaatlerin yerine getirilmediğini savunarak İran Petrol Bakanı Cevad Uci'ye hitaben, “Yalancı bakan istemiyoruz” ve "Beceriksiz bakan istifa" sloganları attı.
https://sputniknews.com.tr/20221217/iran-cumhurbaskani-reisi-dusmanin-iran-komplosu-basarisiz-oldu-1064689004.html
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iran, grev, petrol
İran’da petrol işçilerinden grev
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İran’ın birçok kentinde Pars Petrol ve Petrokimya Şirketi çalışanları zam talebiyle grev ve protesto düzenledi.
İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Asaluye kenti, Huzistan eyaletinde Mahşehr ve Ahvaz kentleri, Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaleti ve ilam eyaletinin bazı kentlerinde Pars Petrol ve Petrokimya Şirketi çalışanları zam talebiyle grev ve protesto düzenledi.
İşçilerin, petrol işçilerinin çalışma koşullarının düzenlenmesi, ücretlerine zam talebi ve emeklilik haklarının iyileştirilmesi için eylem yaptıkları belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hükümete tepki gösteren petrol işçileri, verilen vaatlerin yerine getirilmediğini savunarak İran Petrol Bakanı Cevad Uci'ye hitaben, “Yalancı bakan istemiyoruz” ve "Beceriksiz bakan istifa" sloganları attı.