https://sputniknews.com.tr/20221217/iranda-hava-kirliligi-yuz-yuze-egitime-ara-verildi-1064709331.html
İran’da hava kirliliği: Yüz yüze eğitime ara verildi
İran’da hava kirliliği: Yüz yüze eğitime ara verildi
İran'ın Tahran ve Elburz eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyrettiği ve 20 Aralık Salı gününe kadar tüm gruplar için sağlıksız düzeyde... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T21:21+0300
2022-12-17T21:21+0300
2022-12-17T21:21+0300
dünya
iran
hava kirliliği
eğitim
yüz yüze eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/09/1063220326_0:59:3405:1974_1920x0_80_0_0_de00c462db2c71aec5392a1c3bab9a53.jpg
İran’da hava kirliliği nedeniyle salı gününe kadar eğitime uzaktan devam edilecek.İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Hava Kirliliği Acil Durum Grubu bugün başkent Tahran'da toplantı yaptı.Toplantının ardından hava kirliliği nedeniyle Tahran eyaletinin, Perdis, Demavend ve Firuzkoh dışındaki tüm şehirlerinde üniversiteler dahil olmak üzere tüm okulların salı gününe kadar çevrim içi eğitim yapmasına karar verildi.Haberde hava kirliliğinin tüm gruplar için sağlıksız düzeye çıkması nedeniyle açık alanlarda spor yapmanın yasaklandığı, Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirdiği bölgelere giriş bileti satışı yapmayacağı kaydedildi.Hava Kirliliği Acil Durum Grubu, vatandaşlardan gerekli olmadıkça seyahatten kaçınma ve dış mekanlarda bulunmamalarını istedi.Öte yandan, Tahran Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Aralık Salı günü Tahran’da oynanacağı duyurulan Persepolis-İstiklal derbisine ilişkin de İran Futbol Federasyonu'nun yarın karar vereceği aktarıldı.Elburz Valiliği'nden yapılan açıklamada ise eyaletteki tüm okulların salı gününe kadar eğitime uzaktan devam edeceği belirtildi.Tahran ve Elburz eyaletlerinde okullar geçen hafta hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle tatil edilmiş, dersler çevrim içi yapılmıştı.Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221214/iranda-hava-kirliligi-nedeniyle-egitime-verilen-ara-tekrar-uzatildi-1064559576.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/09/1063220326_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_6e2ff6c89f8d9065945c31177acf5b17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, hava kirliliği, eğitim, yüz yüze eğitim
iran, hava kirliliği, eğitim, yüz yüze eğitim
İran’da hava kirliliği: Yüz yüze eğitime ara verildi
Abone ol
İran'ın Tahran ve Elburz eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyrettiği ve 20 Aralık Salı gününe kadar tüm gruplar için sağlıksız düzeyde olacağı belirtilerek, okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.
İran’da hava kirliliği nedeniyle salı gününe kadar eğitime uzaktan devam edilecek.
İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Hava Kirliliği Acil Durum Grubu bugün başkent Tahran'da toplantı yaptı.
Toplantının ardından hava kirliliği nedeniyle Tahran eyaletinin, Perdis, Demavend ve Firuzkoh dışındaki tüm şehirlerinde üniversiteler dahil olmak üzere tüm okulların salı gününe kadar çevrim içi eğitim yapmasına karar verildi.
Haberde hava kirliliğinin tüm gruplar için sağlıksız düzeye çıkması nedeniyle açık alanlarda spor yapmanın yasaklandığı, Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirdiği bölgelere giriş bileti satışı yapmayacağı kaydedildi.
Hava Kirliliği Acil Durum Grubu, vatandaşlardan gerekli olmadıkça seyahatten kaçınma ve dış mekanlarda bulunmamalarını istedi.
Öte yandan, Tahran Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Aralık Salı günü Tahran’da oynanacağı duyurulan Persepolis-İstiklal derbisine ilişkin de İran Futbol Federasyonu'nun yarın karar vereceği aktarıldı.
Elburz Valiliği'nden yapılan açıklamada ise eyaletteki tüm okulların salı gününe kadar eğitime uzaktan devam edeceği belirtildi.
Tahran ve Elburz eyaletlerinde okullar geçen hafta hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle tatil edilmiş, dersler çevrim içi yapılmıştı.
Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.
Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.