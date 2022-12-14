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https://sputniknews.com.tr/20221214/iranda-hava-kirliligi-nedeniyle-egitime-verilen-ara-tekrar-uzatildi-1064559576.html
İran’da hava kirliliği nedeniyle eğitime verilen ara tekrar uzatıldı
İran’da hava kirliliği nedeniyle eğitime verilen ara tekrar uzatıldı
İran'ın Elborz ve Tahran eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyrettiği ve tüm gruplar için sağlıksız düzeye çıktığı gerekçesiyle okullarda... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T06:53+0300
2022-12-14T06:53+0300
dünya
iran
hava kirliliği
tatil
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İran resmi ajansı IRNA’nın haberinde, Hava Kirliliği Acil Durum Grubunun akşam yaptığı toplantıda, Elborz ve Tahran eyaletlerinin Perdis, Demavend ve Firuzkoh dışındaki tüm şehirlerinde üniversiteler dahil tüm okulların çarşamba ve perşembe günleri kapalı olmasına karar verildiği kaydedildi.Haberde, derslerin sabah saatlerinde çevrim içi yapılacağı belirtildi.Hava kirliliğinin tüm gruplar için sağlıksız düzeye çıkması nedeniyle açık alanlarda spor yapmak yasaklanırken Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirdiği bölgelere giriş bileti satışı yapmayacağı ifade edildi.Hava Kirliliği Acil Durum Grubu, vatandaşlardan gerekli olmadıkça seyahatten kaçınmalarını istedi.Haberde, başkent Tahran’da hava kalitesinin 168 indeksinde seyrettiği, bunun da tüm gruplar için sağlıksız koşul anlamına geldiği vurgulandı.Tahran ve Elborz eyaletlerinde okullar önce cumartesi ve pazar günleri için tatil edilmiş, hava kirliliğinin devam etmesi nedeniyle pazartesi ve salı günleri de eğitime ara verildiği bildirilmişti. İran'da okullar için resmi hafta sonu tatili perşembe ve cuma günleri yapılıyor.Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221122/iranda-hava-kirliligi-nedeniyle-elburz-ve-tahranda-okullar-tatil-edildi-1063729590.html
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iran, hava kirliliği, tatil
iran, hava kirliliği, tatil

İran’da hava kirliliği nedeniyle eğitime verilen ara tekrar uzatıldı

06:53 14.12.2022
© AA / Muhammet Kurşunİran’ın başkenti Tahran’da hava kirliliği gündelik yaşamı olumsuz yönde etkiliyor
İran’ın başkenti Tahran’da hava kirliliği gündelik yaşamı olumsuz yönde etkiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© AA / Muhammet Kurşun
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İran'ın Elborz ve Tahran eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyrettiği ve tüm gruplar için sağlıksız düzeye çıktığı gerekçesiyle okullarda eğitim öğretime verilen aranın tekrar uzatıldığı duyuruldu.
İran resmi ajansı IRNA’nın haberinde, Hava Kirliliği Acil Durum Grubunun akşam yaptığı toplantıda, Elborz ve Tahran eyaletlerinin Perdis, Demavend ve Firuzkoh dışındaki tüm şehirlerinde üniversiteler dahil tüm okulların çarşamba ve perşembe günleri kapalı olmasına karar verildiği kaydedildi.
Haberde, derslerin sabah saatlerinde çevrim içi yapılacağı belirtildi.
Hava kirliliğinin tüm gruplar için sağlıksız düzeye çıkması nedeniyle açık alanlarda spor yapmak yasaklanırken Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirdiği bölgelere giriş bileti satışı yapmayacağı ifade edildi.
Hava Kirliliği Acil Durum Grubu, vatandaşlardan gerekli olmadıkça seyahatten kaçınmalarını istedi.
Haberde, başkent Tahran’da hava kalitesinin 168 indeksinde seyrettiği, bunun da tüm gruplar için sağlıksız koşul anlamına geldiği vurgulandı.
Tahran ve Elborz eyaletlerinde okullar önce cumartesi ve pazar günleri için tatil edilmiş, hava kirliliğinin devam etmesi nedeniyle pazartesi ve salı günleri de eğitime ara verildiği bildirilmişti. İran'da okullar için resmi hafta sonu tatili perşembe ve cuma günleri yapılıyor.
Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.
Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.
İran’da 27 şehirde yapılan araştırmalarda son bir yılda 20 bin 800 kişinin hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
DÜNYA
İran'da hava kirliliği nedeniyle Elburz ve Tahran'da okullar tatil edildi
22 Kasım, 21:23
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