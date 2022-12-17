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Fas'ı mağlup eden Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu
Fas'ı mağlup eden Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T19:55+0300
2022-12-17T20:04+0300
spor
dünya
2022 dünya kupası
hırvatistan
fas
katar
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Dünya Kupası'na damga vuran takımlardan Hırvatistan ile Fas, üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. Khalifa Stadı'ndaki mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetti.Hırvatistan’a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Josko Gvardiol ve 42. dakikada Mislav Orsic kaydederken, Fas’ın tek sayısı ise 9. dakikada Achraf Dari’den geldi. Hırvatistan, Fas'ı 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.Öte yandan Fas’ta Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.Hırvatistan ikinci kez üçüncü olduHırvatistan böylece Dünya Kupası tarihindeki ikinci üçüncülüğünü elde etmiş oldu. 1998 Dünya Kupası'nda Hollanda'yı 2-1 mağlup edip dünya üçüncüsü olmuşlardı.2018 Dünya Kupası'nda da final oynayan ve turnuvayı ikinci bitiren Hırvatistan, bugüne kadar katıldığı 6 turnuvanın 3'ünde gruptan çıkamadı. Gruptan çıktığı üç turnuvada ise derece kazanmayı başardı.Fas dereceye giren ilk Afrika takımı2022 Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas, turnuvayı dünya dördüncüsü olarak tamamladı.Turnuva tarihinde yarı final oynayan ilk Afrika takımı olan Fas aynı zamanda dereceye giren ilk Afrika takımı unvanının da sahibi oldu.Fas ise tarihinde ilk kez çıktığı yarı finalde Fransa'ya 2-0 yenildi. Atlas Aslanları, Dünya Kupaları tarihindeki ilk madalyasını almak için mücadele ediyor.Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.Hırvatistan, 7. dakikada Gvardiol ile 1-0 öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Lovro Majer'in ceza sahasına gönderdiği ortasında Ivan Perisic'in kafa ile indirdiği topu Josko Gvardiol uçarak yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.
https://sputniknews.com.tr/20221214/fas-fransa-ile-yari-final-maci-oncesi-katara-planlanan-bazi-ucuslar-iptal-edildi-1064578053.html
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dünya, 2022 dünya kupası, hırvatistan, fas, katar
dünya, 2022 dünya kupası, hırvatistan, fas, katar

Fas'ı mağlup eden Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu

19:55 17.12.2022 (güncellendi: 20:04 17.12.2022)
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hırvatistan takımından Mario Pasalic, Fas takımı oyuncusu Hakim Ziyech (7) ile mücadele etti.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hırvatistan takımından Mario Pasalic, Fas takımı oyuncusu Hakim Ziyech (7) ile mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu.
Dünya Kupası'na damga vuran takımlardan Hırvatistan ile Fas, üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. Khalifa Stadı'ndaki mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetti.
Hırvatistan’a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Josko Gvardiol ve 42. dakikada Mislav Orsic kaydederken, Fas’ın tek sayısı ise 9. dakikada Achraf Dari’den geldi. Hırvatistan, Fas'ı 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Öte yandan Fas’ta Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hırvatistan takımından Mario Pasalic, Fas takımı oyuncusu Hakim Ziyech (7) ile mücadele etti.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hırvatistan takımından Mario Pasalic, Fas takımı oyuncusu Hakim Ziyech (7) ile mücadele etti. - Sputnik Türkiye
1/4
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hırvatistan takımından Mario Pasalic, Fas takımı oyuncusu Hakim Ziyech (7) ile mücadele etti.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı. - Sputnik Türkiye
2/4
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı. - Sputnik Türkiye
3/4
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı. - Sputnik Türkiye
4/4
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı.
1/4
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Hırvatistan takımından Mario Pasalic, Fas takımı oyuncusu Hakim Ziyech (7) ile mücadele etti.
2/4
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı.
3/4
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı.
4/4
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas takımları, Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı.

Hırvatistan ikinci kez üçüncü oldu

Hırvatistan böylece Dünya Kupası tarihindeki ikinci üçüncülüğünü elde etmiş oldu. 1998 Dünya Kupası'nda Hollanda'yı 2-1 mağlup edip dünya üçüncüsü olmuşlardı.
2018 Dünya Kupası'nda da final oynayan ve turnuvayı ikinci bitiren Hırvatistan, bugüne kadar katıldığı 6 turnuvanın 3'ünde gruptan çıkamadı. Gruptan çıktığı üç turnuvada ise derece kazanmayı başardı.

Fas dereceye giren ilk Afrika takımı

2022 Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas, turnuvayı dünya dördüncüsü olarak tamamladı.
Turnuva tarihinde yarı final oynayan ilk Afrika takımı olan Fas aynı zamanda dereceye giren ilk Afrika takımı unvanının da sahibi oldu.
Fas ise tarihinde ilk kez çıktığı yarı finalde Fransa'ya 2-0 yenildi. Atlas Aslanları, Dünya Kupaları tarihindeki ilk madalyasını almak için mücadele ediyor.
Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.
Hırvatistan, 7. dakikada Gvardiol ile 1-0 öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Lovro Majer'in ceza sahasına gönderdiği ortasında Ivan Perisic'in kafa ile indirdiği topu Josko Gvardiol uçarak yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Fransa, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Horozlar, yarı finalde Afrika temsilcisi Fas ile karşılaşacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
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Fas: Fransa ile yarı final maçı öncesi Katar'a planlanan bazı uçuşlar iptal edildi
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