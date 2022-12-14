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Fas: Fransa ile yarı final maçı öncesi Katar'a planlanan bazı uçuşlar iptal edildi
Fas: Fransa ile yarı final maçı öncesi Katar'a planlanan bazı uçuşlar iptal edildi
Fas, Dünya Kupası'nda Fransa ile yapılacak yarı final maçı öncesi 'Katar'ın kısıtlamaları' üzerine Doha'ya bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T15:47+0300
2022-12-14T15:47+0300
spor
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fas
uçuş
2022 dünya kupası
iptal
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Konuya ilişkin Fas Kraliyet Havayolları'ndan yapılan açıklamayı ülkenin resmi haber ajansı MAP geçti.Açıklamada, Katar makamlarının dayattığı kısıtlamalar üzerine Kazablanka ile Doha arasında Katar Hava Yolları tarafından sağlanan planlı uçuşların iptal edildiği belirtildi.Kraliyet Havayolları'nın 'iradesi dışında' yaşanan aksamadan dolayı müşterilerinden özür dilediği açıklamada, iptal edilen uçuşların bilet ücretlerinin en kısa sürede iade edileceği bilgisine yer verildi.Konuyla ilgili Katar'dan henüz açıklama yapılmadı.Fas Kraliyet Hava Yollarından dün yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile oynanacak yarı final maçında milli takımı desteklemek amacıyla Faslıları Katar'a taşıyacak 30 ek sefer düzenleme kararı aldığı aktarılmıştı.Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Fransa arasındaki yarı final mücadelesi, bugün saat 22.00'de başlayacak.
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fransa, fas, uçuş, 2022 dünya kupası, iptal
fransa, fas, uçuş, 2022 dünya kupası, iptal

Fas: Fransa ile yarı final maçı öncesi Katar'a planlanan bazı uçuşlar iptal edildi

15:47 14.12.2022
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇINKatar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Fransa, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Horozlar, yarı finalde Afrika temsilcisi Fas ile karşılaşacak.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final müsabakasında Fransa, İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Horozlar, yarı finalde Afrika temsilcisi Fas ile karşılaşacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN
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Fas, Dünya Kupası'nda Fransa ile yapılacak yarı final maçı öncesi 'Katar'ın kısıtlamaları' üzerine Doha'ya bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin Fas Kraliyet Havayolları'ndan yapılan açıklamayı ülkenin resmi haber ajansı MAP geçti.
Açıklamada, Katar makamlarının dayattığı kısıtlamalar üzerine Kazablanka ile Doha arasında Katar Hava Yolları tarafından sağlanan planlı uçuşların iptal edildiği belirtildi.
Kraliyet Havayolları'nın 'iradesi dışında' yaşanan aksamadan dolayı müşterilerinden özür dilediği açıklamada, iptal edilen uçuşların bilet ücretlerinin en kısa sürede iade edileceği bilgisine yer verildi.
Konuyla ilgili Katar'dan henüz açıklama yapılmadı.
Fas Kraliyet Hava Yollarından dün yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile oynanacak yarı final maçında milli takımı desteklemek amacıyla Faslıları Katar'a taşıyacak 30 ek sefer düzenleme kararı aldığı aktarılmıştı.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Fransa arasındaki yarı final mücadelesi, bugün saat 22.00'de başlayacak.
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