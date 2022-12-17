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DSÖ: İklim değişikliği, kolera salgınının daha fazla ve ölümcül olarak yayılmasına yol açıyor
DSÖ: İklim değişikliği, kolera salgınının daha fazla ve ölümcül olarak yayılmasına yol açıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iklim değişikliğinin bu yıl 30 ülkede benzeri görülmemiş sayıda daha çok ve daha ölümcül kolera salgınlarına yol açtığını açıkladı. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
iklim
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
haiti
sınır tanımayan doktorlar (msf)
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İklim değişikliğinin kolera salgınının daha fazla ve ölümcül olarak yayılmasına yol açtığı belirtildi.DSÖ'nün Cenevre merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Afrika'daki 30 ülke ile Haiti'deki kolera salgınında artış yaşandığını belirtti.Araştırmacılar DSÖ verilerine göre, dünya genelinde her yıl ortalama 1.3 ila 4 milyon arasında kolera vakasının görüldüğü, kolera kaynaklı 21 bin ila 143 bin arasında can kaybı meydana geldiği tahmininde bulundu.DSÖ'nün kolera ve ishal gibi hastalıkları araştıran ekibinin başkanı Philippe Barboza, "Kolera salgınındaki artış, tamamen eşi benzeri görülmemiş bir durum. Sadece daha fazla salgın görmüyoruz. Bu salgınlar, önceki yıllara göre daha büyük ve ölümcül" ifadelerini kullandı.Kolera salgınının vaka ve ölümlerindeki artışın, son birkaç yıldaki düşüşün ardından görüldüğünü de belirten Barboza, bu hastalığa bağlı vaka ve ölümlerin artmasında iklim değişikliğinin doğrudan etkili olduğunu kaydetti.Sınır Tanımayan Doktorlar, bu yıl Lübnan, Somali ve Nijerya'daki mülteci kamplarında kolera salgınının yaşandığını da belirtti.DSÖ yetkilisi, koleranın açıkça yoksulluk ve korunmasızlıkla ilişkili bir hastalık olduğunu da açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20221109/abden-kolera-ile-mucadele-icin-lubnana-800-bin-euroluk-yardim-1063257088.html
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iklim, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), haiti, sınır tanımayan doktorlar (msf)
iklim, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), haiti, sınır tanımayan doktorlar (msf)

DSÖ: İklim değişikliği, kolera salgınının daha fazla ve ölümcül olarak yayılmasına yol açıyor

01:15 17.12.2022
© AADünya Sağlık Örgütü
Dünya Sağlık Örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© AA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iklim değişikliğinin bu yıl 30 ülkede benzeri görülmemiş sayıda daha çok ve daha ölümcül kolera salgınlarına yol açtığını açıkladı.
İklim değişikliğinin kolera salgınının daha fazla ve ölümcül olarak yayılmasına yol açtığı belirtildi.
DSÖ'nün Cenevre merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Afrika'daki 30 ülke ile Haiti'deki kolera salgınında artış yaşandığını belirtti.
Araştırmacılar DSÖ verilerine göre, dünya genelinde her yıl ortalama 1.3 ila 4 milyon arasında kolera vakasının görüldüğü, kolera kaynaklı 21 bin ila 143 bin arasında can kaybı meydana geldiği tahmininde bulundu.
DSÖ'nün kolera ve ishal gibi hastalıkları araştıran ekibinin başkanı Philippe Barboza, "Kolera salgınındaki artış, tamamen eşi benzeri görülmemiş bir durum. Sadece daha fazla salgın görmüyoruz. Bu salgınlar, önceki yıllara göre daha büyük ve ölümcül" ifadelerini kullandı.
Kolera salgınının vaka ve ölümlerindeki artışın, son birkaç yıldaki düşüşün ardından görüldüğünü de belirten Barboza, bu hastalığa bağlı vaka ve ölümlerin artmasında iklim değişikliğinin doğrudan etkili olduğunu kaydetti.
Sınır Tanımayan Doktorlar, bu yıl Lübnan, Somali ve Nijerya'daki mülteci kamplarında kolera salgınının yaşandığını da belirtti.
DSÖ yetkilisi, koleranın açıkça yoksulluk ve korunmasızlıkla ilişkili bir hastalık olduğunu da açıkladı.
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