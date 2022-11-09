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https://sputniknews.com.tr/20221109/abden-kolera-ile-mucadele-icin-lubnana-800-bin-euroluk-yardim-1063257088.html
AB'den kolera ile mücadele için Lübnan'a 800 bin euro'luk yardım
AB'den kolera ile mücadele için Lübnan'a 800 bin euro'luk yardım
Avrupa Birliği (AB), Lübnan'a kolera ile mücadele kapsamında 800 bin euro'luk bir yardımın yapılacağını duyurdu. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
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lübnan
avrupa birliği
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AB'nin Lübnan için hazırladığı bütçeye ilişkin açıklama, Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yayınlandı.Lübnan'da 1993'ten bu yana ilk defa 6 Ekim'de koleranın ortaya çıktığına hatırlatma yapılan açıklamada, AB tarafından kolera ile mücadele kapsamında, vakaların yoğun görüldüğü bölgelerdeki suyun arıtılması ve hijyenin sağlanması için 800 bin avroluk bütçenin hazırlandığı ifade edildi.Açıklamada, koleranın yayılmaya başlandığı Suriye'ye 700 bin, Etiyopya'ya da 100 bin euro'luk yardımın geçen ay gerçekleştirdiği belirtildi.Ekonomik krizin pençesinde olan Lübnan'da, 6 Ekim'de görülmeye başlanan ve kuzey ile doğu bölgelerinde yayılan kolera vakalarında 18 kişi hayatını kaybetti.Dünya Sağlık Örgütü,1 Kasım'da yaptığı açıklama, yaklaşık 30 yıl sonra kolera vakalarının görüldüğü Lübnan'da, salgının bütün kentlerde etkisini göstermeye başladığını kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221104/lubnandan-kolerayla-mucadele-icin-uluslararasi-destek-cagrisi-1063082371.html
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ab, lübnan, avrupa birliği, suriye, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who)
ab, lübnan, avrupa birliği, suriye, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who)

AB'den kolera ile mücadele için Lübnan'a 800 bin euro'luk yardım

20:21 09.11.2022 (güncellendi: 20:22 09.11.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Avrupa Birliği (AB), Lübnan'a kolera ile mücadele kapsamında 800 bin euro'luk bir yardımın yapılacağını duyurdu.
AB'nin Lübnan için hazırladığı bütçeye ilişkin açıklama, Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yayınlandı.
Lübnan'da 1993'ten bu yana ilk defa 6 Ekim'de koleranın ortaya çıktığına hatırlatma yapılan açıklamada, AB tarafından kolera ile mücadele kapsamında, vakaların yoğun görüldüğü bölgelerdeki suyun arıtılması ve hijyenin sağlanması için 800 bin avroluk bütçenin hazırlandığı ifade edildi.
Açıklamada, koleranın yayılmaya başlandığı Suriye'ye 700 bin, Etiyopya'ya da 100 bin euro'luk yardımın geçen ay gerçekleştirdiği belirtildi.
Ekonomik krizin pençesinde olan Lübnan'da, 6 Ekim'de görülmeye başlanan ve kuzey ile doğu bölgelerinde yayılan kolera vakalarında 18 kişi hayatını kaybetti.
Dünya Sağlık Örgütü,1 Kasım'da yaptığı açıklama, yaklaşık 30 yıl sonra kolera vakalarının görüldüğü Lübnan'da, salgının bütün kentlerde etkisini göstermeye başladığını kaydetmişti.
Lübnan - koronavirüs - hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
DÜNYA
Lübnan'dan 'kolerayla mücadele için uluslararası destek' çağrısı
4 Kasım, 19:47
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