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https://sputniknews.com.tr/20221104/lubnandan-kolerayla-mucadele-icin-uluslararasi-destek-cagrisi-1063082371.html
Lübnan'dan 'kolerayla mücadele için uluslararası destek' çağrısı
Lübnan'dan 'kolerayla mücadele için uluslararası destek' çağrısı
Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad, ülkede artan kolera vakasıyla ilgili "Ortada bir salgın var ve salgına yakalananların sayıları artıyor, ancak hızlı hareket... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T19:47+0300
2022-11-04T19:47+0300
dünya
lübnan
necib mikati
kolera
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Lübnan, ülkede artan kolera salgınıyla mücadele için uluslararası kurumlar ve yabancı ülkelerin büyükelçilerinden destek talep etti.Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bakanlar ve yabancı ülkelerin temsilcileri, başkent Beyrut'taki Başbakanlık Binası'nda toplantı gerçekleştirdi.Toplantıya Sağlık Bakanı Firas Abyad, İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Enerji ve Su Bakanı Velid Fayyad, ondan fazla ülkenin büyükelçisi ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri katıldı.Sağlık Bakanı Firas Abyad, toplantıda koleranın Lübnan'da yayılmasını önlemek için atılması gereken adımların ele alındığını belirtti.Dost ülkelerin kolerayla mücadelede hükümete vereceği destek ve araçların masaya yatırıldığını söyleyen Abyad, uluslararası kurumlar ve yabancı ülkelerin büyükelçilerinden kolerayla mücadele için destek istediklerini ifade etti.Bakan Abyad, kolera için test ve su kaynaklarının ıslahı konularının başlıca talepleri arasında yer aldığını aktardı.Aşı konusunda da ciddi destek istediklerini kaydeden Abyad, yurt dışından aşı yardımları geldiğini ancak tüm Lübnanlıları aşılamak için sayının yetersiz olduğunu söyledi.Lübnanlı Bakan son olarak devlet hastanelerini veya sahra hastanelerini salgınla mücadeleye hazırlamak için destek talebinde bulunduklarını kaydederek, "Ortada bir salgın var ve salgına yakalananların sayıları artıyor, ancak hızlı hareket edersek bu salgını azaltmak için hala altın bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi.Lübnan'da ilk olarak 6 Ekim'de görülmeye başlanan ve kuzey bölgelerinde yayılan kolera vakalarında şu ana kadar 20'ye yakın kişi hayatını kaybetti.DSÖ, 1 Kasım'da yaptığı açıklama, yaklaşık 30 yıl sonra ilk defa kolera vakalarının görüldüğü Lübnan'da, salgının bütün kentlerde etkisini göstermeye başladığını aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221012/lubnanda-kolera-vakalari-artiyor-1-kisi-hayatini-kaybetti-1062244038.html
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lübnan, necib mikati, kolera
lübnan, necib mikati, kolera

Lübnan'dan 'kolerayla mücadele için uluslararası destek' çağrısı

19:47 04.11.2022
© Sputnik / Михаил АлаеддинLübnan - koronavirüs - hastane
Lübnan - koronavirüs - hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© Sputnik / Михаил Алаеддин
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Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abyad, ülkede artan kolera vakasıyla ilgili "Ortada bir salgın var ve salgına yakalananların sayıları artıyor, ancak hızlı hareket edersek bu salgını azaltmak için hala altın bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Lübnan, ülkede artan kolera salgınıyla mücadele için uluslararası kurumlar ve yabancı ülkelerin büyükelçilerinden destek talep etti.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, bakanlar ve yabancı ülkelerin temsilcileri, başkent Beyrut'taki Başbakanlık Binası'nda toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya Sağlık Bakanı Firas Abyad, İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Enerji ve Su Bakanı Velid Fayyad, ondan fazla ülkenin büyükelçisi ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri katıldı.
Sağlık Bakanı Firas Abyad, toplantıda koleranın Lübnan'da yayılmasını önlemek için atılması gereken adımların ele alındığını belirtti.
Dost ülkelerin kolerayla mücadelede hükümete vereceği destek ve araçların masaya yatırıldığını söyleyen Abyad, uluslararası kurumlar ve yabancı ülkelerin büyükelçilerinden kolerayla mücadele için destek istediklerini ifade etti.
Bakan Abyad, kolera için test ve su kaynaklarının ıslahı konularının başlıca talepleri arasında yer aldığını aktardı.
Aşı konusunda da ciddi destek istediklerini kaydeden Abyad, yurt dışından aşı yardımları geldiğini ancak tüm Lübnanlıları aşılamak için sayının yetersiz olduğunu söyledi.
Lübnanlı Bakan son olarak devlet hastanelerini veya sahra hastanelerini salgınla mücadeleye hazırlamak için destek talebinde bulunduklarını kaydederek, "Ortada bir salgın var ve salgına yakalananların sayıları artıyor, ancak hızlı hareket edersek bu salgını azaltmak için hala altın bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Lübnan'da ilk olarak 6 Ekim'de görülmeye başlanan ve kuzey bölgelerinde yayılan kolera vakalarında şu ana kadar 20'ye yakın kişi hayatını kaybetti.
DSÖ, 1 Kasım'da yaptığı açıklama, yaklaşık 30 yıl sonra ilk defa kolera vakalarının görüldüğü Lübnan'da, salgının bütün kentlerde etkisini göstermeye başladığını aktarmıştı.
Lübnan - koronavirüs - hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
DÜNYA
Lübnan’da kolera vakaları artıyor: 1 kişi hayatını kaybetti
12 Ekim, 21:22
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