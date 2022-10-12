https://sputniknews.com.tr/20221012/lubnanda-kolera-vakalari-artiyor-1-kisi-hayatini-kaybetti-1062244038.html

Lübnan’da kolera vakaları artıyor: 1 kişi hayatını kaybetti

Lübnan’da kolera vakaları artıyor: 1 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede geçen haftadan bu yana yayılmaya başlayan kolera nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T21:22+0300

2022-10-12T21:22+0300

2022-10-12T21:23+0300

dünya

ortadoğu

lübnan

kolera

vaka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062037182_0:258:2725:1790_1920x0_80_0_0_6f919551ea7610dc48f55ef77a42309a.jpg

Lübnan'ın Akkar vilayetinde geçen hafta ilk kolera vakasının tespit edilmesinin ardından ülkede vaka sayısı artmaya devam ediyor.Bakanlık, ülkenin kuzey kesiminde yayılmaya başlayan kolera vakaları hakkında güncel bilgi paylaştı.Açıklamada, son 24 saat içerisinde kolera nedeniyle 1 hastanın vefat ettiği, 8 kişin koleraya yakalandığı ifade edildi.Ayrıca açıklamada, toplamda ülkede vaka sayısının 26’ya yükseldiği kaydedildi.Lübnan resmi haber ajansı NNA, 6 Ekim'de, ülkede 1993'ten bu yana ilk defa kolera vakasına rastlandığını bildirmişti.Kolera nedir?'Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

https://sputniknews.com.tr/20221006/lubnanda-1993-yilindan-beri-ilk-kolera-vakasi-tespit-edildi--1062035490.html

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, lübnan, kolera, vaka