https://sputniknews.com.tr/20221012/lubnanda-kolera-vakalari-artiyor-1-kisi-hayatini-kaybetti-1062244038.html
Lübnan’da kolera vakaları artıyor: 1 kişi hayatını kaybetti
Lübnan’da kolera vakaları artıyor: 1 kişi hayatını kaybetti
Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede geçen haftadan bu yana yayılmaya başlayan kolera nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T21:22+0300
2022-10-12T21:22+0300
2022-10-12T21:23+0300
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kolera
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Lübnan'ın Akkar vilayetinde geçen hafta ilk kolera vakasının tespit edilmesinin ardından ülkede vaka sayısı artmaya devam ediyor.Bakanlık, ülkenin kuzey kesiminde yayılmaya başlayan kolera vakaları hakkında güncel bilgi paylaştı.Açıklamada, son 24 saat içerisinde kolera nedeniyle 1 hastanın vefat ettiği, 8 kişin koleraya yakalandığı ifade edildi.Ayrıca açıklamada, toplamda ülkede vaka sayısının 26’ya yükseldiği kaydedildi.Lübnan resmi haber ajansı NNA, 6 Ekim'de, ülkede 1993'ten bu yana ilk defa kolera vakasına rastlandığını bildirmişti.Kolera nedir?'Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/lubnanda-1993-yilindan-beri-ilk-kolera-vakasi-tespit-edildi--1062035490.html
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ortadoğu, lübnan, kolera, vaka
ortadoğu, lübnan, kolera, vaka
Lübnan’da kolera vakaları artıyor: 1 kişi hayatını kaybetti
21:22 12.10.2022 (güncellendi: 21:23 12.10.2022) Abone ol
Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede geçen haftadan bu yana yayılmaya başlayan kolera nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Lübnan'ın Akkar vilayetinde geçen hafta ilk kolera vakasının tespit edilmesinin ardından ülkede vaka sayısı artmaya devam ediyor.
Bakanlık, ülkenin kuzey kesiminde yayılmaya başlayan kolera vakaları hakkında güncel bilgi paylaştı.
Açıklamada, son 24 saat içerisinde kolera nedeniyle 1 hastanın vefat ettiği, 8 kişin koleraya yakalandığı ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, toplamda ülkede vaka sayısının 26’ya yükseldiği kaydedildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA, 6 Ekim'de, ülkede 1993'ten bu yana ilk defa kolera vakasına rastlandığını bildirmişti.
Kolera nedir?
'Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.
İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.