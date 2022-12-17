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https://sputniknews.com.tr/20221217/avrupada-antibiyotik-krizi-talep-artti-tedarik-sorunu-yasaniyor--1064692003.html
Avrupa'da antibiyotik krizi: Talep arttı, tedarik sorunu yaşanıyor
Avrupa'da antibiyotik krizi: Talep arttı, tedarik sorunu yaşanıyor
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde antibiyotik ilaçların temininde sorun bulunduğu bildirildi. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T04:41+0300
2022-12-17T04:41+0300
dünya
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avrupa
antibiyotik
sıkıntı
tedarik
kriz
ema
ilaç
avrupa ilaç ajansı
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Avrupa İlaç Kurumu (EMA) Baş Tıbbi Yöneticisi Steffan Thirstrup, özellikle amoksisilin etken maddeli antibiyotikler gibi bazı ilaçların bulunmasında birçok ülkede sıkıntı yaşandığını söyledi.AB'nin 27 ülkesinin 25'inde antibiyotik ilaç sıkıntısı bulunduğunu aktaran Thirstrup, son aylarda bu ilaçlara talebin arttığını, aynı zamanda üretimde sorunlar yaşandığını ifade etti.Thirstrup, ilaç üreticilerinin personel eksikliğinden ötürü üretimde sorunlarla karşılaştığını dile getirdi.EMA'nın yöneticilerinden Marco Cavaleri de antibiyotik ilaçların uygun şekilde kullanılması uyarısında bulundu.Soğuk algınlığı veya viral enfeksiyonlar gibi durumlarda antibiyotik kullanımına ihtiyaç duyulmadığına dikkati çeken Cavaleri, antibiyotik kullanımında temkinli bir yaklaşım benimsenmesinin önemine işaret etti.Birçok Avrupa ülkesinde son dönemde bazı ilaçların temininde sorun bulunduğu bildiriliyor. Buna gerekçe olarak üretimdeki gecikme, talepteki artış, etken madde sağlanamaması ve ulaşım sıkıntıları gibi tedarik sorunları gösteriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221209/antibiyotiklerden-kanser-ilaclarina-bircok-ilac-bulunamiyor-firmalar-subat-zammini-bekliyor-1064368210.html
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ab, avrupa, antibiyotik, sıkıntı, tedarik, kriz, ema, ilaç, avrupa ilaç ajansı
ab, avrupa, antibiyotik, sıkıntı, tedarik, kriz, ema, ilaç, avrupa ilaç ajansı

Avrupa'da antibiyotik krizi: Talep arttı, tedarik sorunu yaşanıyor

04:41 17.12.2022
© TwitterAntibiyotik
Antibiyotik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© Twitter
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde antibiyotik ilaçların temininde sorun bulunduğu bildirildi.
Avrupa İlaç Kurumu (EMA) Baş Tıbbi Yöneticisi Steffan Thirstrup, özellikle amoksisilin etken maddeli antibiyotikler gibi bazı ilaçların bulunmasında birçok ülkede sıkıntı yaşandığını söyledi.
AB'nin 27 ülkesinin 25'inde antibiyotik ilaç sıkıntısı bulunduğunu aktaran Thirstrup, son aylarda bu ilaçlara talebin arttığını, aynı zamanda üretimde sorunlar yaşandığını ifade etti.
Thirstrup, ilaç üreticilerinin personel eksikliğinden ötürü üretimde sorunlarla karşılaştığını dile getirdi.
EMA'nın yöneticilerinden Marco Cavaleri de antibiyotik ilaçların uygun şekilde kullanılması uyarısında bulundu.
Soğuk algınlığı veya viral enfeksiyonlar gibi durumlarda antibiyotik kullanımına ihtiyaç duyulmadığına dikkati çeken Cavaleri, antibiyotik kullanımında temkinli bir yaklaşım benimsenmesinin önemine işaret etti.
Birçok Avrupa ülkesinde son dönemde bazı ilaçların temininde sorun bulunduğu bildiriliyor. Buna gerekçe olarak üretimdeki gecikme, talepteki artış, etken madde sağlanamaması ve ulaşım sıkıntıları gibi tedarik sorunları gösteriliyor.
eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
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